«Георгиевский» приговорили к сносу Во Владивостоке продолжается ликвидация незаконно установленных торговых точек

На этой неделе судебные приставы приступили к исполнению судебного решения о принудительном сносе незаконного пятиэтажного торгового центра «Георгиевский» на улице Сабанеева, 15в.

Инициатором сноса выступила прокуратура Первореченского района, обратившись с соответствующим заявлением в Первореченский районный суд. Иск надзорного органа к хозяину самостийной постройки индивидуальному предпринимателю был удовлетворен. Так закончилась деятельность торгового центра, просуществовавшего почти 15 лет.

Можно сказать, что «Георгиевский» был своеобразным рекордсменом-долгожителем среди незаконно возведенных объектов торговли и общественного питания на территории Владивостока. И, казалось бы, ничто и никто не сможет сковырнуть этот пятиэтажный куб, обшитый металлическими плитами, с самовольно захваченного земельного участка.

Были деревья – стал магазин

Поучительная история «Георгиевского» началась в 2004 году, когда в десятке метров от многоквартирного 9-этажного дома № 15 на улице Сабанеева неизвестные личности срезали зеленый косогор и выкорчевали около 30 деревьев, посаженных местными жителями.

Для здешнего микрорайона, бедного на растительность, это была непоправимая потеря. Вскоре на месте зеленых насаждений появились ржавые 20-футовые контейнеры, как оказалось, фундамент и внутренности будущего супермаркета. Рабочие, как кубики, ставили железные ящики друг на друга, а потом обкладывали их шлакоблоками. Местное население от такого ноу-хау было в шоке. Торговая точка, возводимая вопреки строительным нормам и правилам, была опасна и не вписывалась в здешний архитектурный ландшафт. Заказчиком строительства выступило ООО «Цард-ДВ», генеральный директор Сергей Гусев.

В августе 2005-го социально активные граждане организовали пикет на улице Сабанеева, пообещав «дойти до Путина» и «лечь костьми», но не допустить строительства контейнерного супермаркета. Представитель управления торговли администрации города, прибывший на акцию протеста, увидев уродливую двухэтажную постройку, лишь развел руками. Иных эмоций у чиновника не нашлось.

Он пояснил, что на улице Сабанеева на отрезке от 15-го до 22-го дома зарегистрировано четыре магазина. Но о появлении монстра из контейнеров в управлении торговли Владивостока ничего не знали. Хотя, по словам директора ООО «Цард-ДВ» Сергея Гусева, присутствовавшего на встрече с жильцами, документы на строительство скандального магазина на Сабанеева, 15в были подписаны еще во времена экс-мэра Юрия Копылова. Показать эти исторические бумаги господин Гусев не пожелал.

Между тем еще в начале июля 2005 года специалисты инспекции Госархстройнадзора провели проверку законности требований градостроительного законодательства при строительстве данной торговой точки. Проверка выявила «отступление от согласованного проекта с нарушением земельного законодательства». Данные действия квалифицировались как «самовольное занятие участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов на землю», без разрешения на строительство и без положительной государственной экспертизы по проекту…

Такой ответ за подписью начальника управления архитектуры и градостроительства администрации города Прокурова получили жильцы дома № 15 на свой запрос в мэрию о законности строительства магазина по соседству с их многоподъездным «крейсером». С такими козырями, казалось бы, можно горы свернуть, не то что самостийную двухэтажную на тот момент постройку из железных ящиков и шлакоблоков. Но у городских властей духу хватило только на фиксацию самозахвата земли и незаконности строительства…

Снос оплатит должник

Осенью 2007 года администрация города вознамерилась было стереть с лица земли контейнерный универсам на Сабанеева, в числе прочих незаконных торговых точек, расплодившихся по всему Владивостоку. На запланированный «подвиг» даже пригласили прессу, чтобы произвести ликвидацию под объективами фото- и телекамер, дабы другим самостийникам было неповадно. Жители 15-го дома уже поздравляли друг друга с победой, но… публичная порка не состоялась. Возмущенные граждане тогда терялись в догадках, почему чиновники городской администрации так и не решились поднять руку на незаконное строительство, если земельный участок занят самовольно.

По словам местных жителей, хозяева торгового центра на некоторое время приостановили возведение двухэтажного «бутика». Но потом работа возобновилась, и вскоре контейнерный универсам вознесся над землей уже на пять этажей, опираясь на «цоколь» из контейнеров.

В 2009 году в городском управлении муниципального имущества, градостроительства и архитектуры также подтвердили, что «разрешение на строительство шестиэтажного торгового центра по указанному адресу не выдавалось, проектная документация не имеет положительного заключения государственной экспертизы проекта».

В связи с выявленными нарушениями прокурор Первореченского района обратился в суд, который и вынес решение о сносе самовольно построенных этажей и павильона на улице Сабанеева, 15в. Решение суда вступило в законную силу, судебными приставами возбуждено исполнительное производство. Казалось бы, существованию контейнерного супермаркета положен конец. Но прошло еще почти 10 лет, прежде чем незаконная постройка пошла под снос.

Как пояснили «В» представители Управления Федеральной службы судебных приставов России по Приморскому краю, хозяин торгового центра «Георгиевский» своевременно и должным образом был уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительного производства и о том, что незаконную постройку необходимо снести в установленном порядке. Однако предприниматель проигнорировал судебное решение. Более того, он самовольно подключился к системе водоснабжения и канализации. По этому поводу у него также был конфликт с Приморским водоканалом.

– За неисполнение требования судебного решения на протяжении нескольких лет должник неоднократно привлекался к административной ответственности, ему также был ограничен выезд за пределы Российской Федерации. И поскольку снос здания так и не был осуществлен его владельцем, УФССП России по Приморскому краю провело конкурсный отбор подрядной организации. По результатам электронного аукциона был определен победитель торгов, с которым заключен госконтракт по сносу незаконной постройки. Затраченные на снос здания денежные средства, выделенные из федерального бюджета, впоследствии будут взысканы с должника, – уверили «В» сотрудники пресс-служба УФССП России по Приморскому краю, подчеркнув, что приговор суда окончательный, иного решения быть не может.

Необходимо отметить, что в этом году на улице Сабанеева недалеко от торгового центра «Георгиевский» ликвидировали незаконно построенную двухэтажную постройку. На первом этаже размещался продовольственный магазин, на втором – китайский ресторан.

Автор: Сергей КОЖИН