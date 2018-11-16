Действуй: ненужные вещи – на нужное дело В приморской столице подвели итоги экологических мероприятий этого года

Ярким праздником «Экошоу-2018» завершился во Владивостоке цикл экологических мероприятий, проведенных в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Владивостока».

Вот уже 14 лет подряд при активном участии школьников и студентов во Владивостоке проходят различные мероприятия экологического просвещения и образования.

Так, в этом году были проведены шесть акций по санитарной очистке территорий города «Чистый город – отличное настроение!», 90 экологических уроков на темы «Мусора нет, есть ценное сырье» и «Планета без пакета», 20 тематических экскурсий, четыре акции по раздельному сбору отдельных видов отходов под названием «Ненужную бумагу, пластик – на нужное дело!». В городе состоялись четыре экологические игры «Мир вокруг нас», четыре турнира «Что? Где? Когда?», также был проведен экологический праздник, посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды.

В этом году силами активистов и школьников очистили мыс Поспелова на острове Русском, территорию у маяка Токаревского, бухту Щитовую, Моргородок. Также ребята дважды выезжали на уборку территории в районе железнодорожной станции Вторая Речка.

В рамках экологических уроков для детей старших классов были проведены интерактивные лекции, для детей младших классов были организованы мастер-классы по росписи экосумок и изготовлению бумажных пакетов.

Инициатором и координатором всех экологических мероприятий является управление охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока.

На сцене природа победила мусор. А в жизни?

Итоги экологических мероприятий этого года подвели на празднике, устроенном в концертном комплексе «Андеграунд» ВГУЭС.

В «Экошоу-2018» приняли участие представители крупных компаний, ответственно подходящих к защите экологии на своих предприятиях, сотрудники администрации Владивостока и активные участники всех программ по экологии – школьники и студенты города.

Праздник начался с выступления детского коллектива. Юные артисты разыграли небольшой спектакль. Ребята, наряженные в костюмы цветов, наглядно показали, как отходы могут навредить природе: страшный «мусор» накинул сети на растения. К счастью, на «Экошоу-2018» природа победила загрязнения.

Чтобы так было и в реальной жизни, администрация Владивостока проводит масштабную работу по защите экологии. Кроме того, уже много лет с детьми и подростками проводят большое количество экомероприятий.

– Администрация Владивостока занимается работой по экологическому просвещению уже 14 лет. И количество участников неуклонно растет. Если в 2005 году у нас участвовало порядка тысячи человек, то в этом году мы зарегистрировали 11 тысяч участников. Статистика показывает, что рост будет продолжаться в дальнейшем, – отметил и.о. начальника управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока Сергей Козлов.

По его словам, программа экологических мероприятий, которую проводят власти краевого центра, меняется год от года. Организаторы стараются отходить от шаблонов и делать каждую акцию уникальной и интересной для горожан разных возрастов.

Дети учат взрослых

В 2018 году во Владивостоке при непосредственном участии администрации города были организованы акции по сбору мусора в городе и на побережье, молодежные тематические конференции и экскурсии на предприятия, занимающиеся раздельным сбором мусора. Также в школах прошли экологические уроки.

– Конечно, этот процесс больше ориентирован на детей, но мы все больше убеждаемся, что такие мероприятия полезны для каждого горожанина. Дело в том, что обучение детей экологической грамотности оказывает непосредственное влияние на взрослых. Там, где дети вовлечены в природоохранные мероприятия, и родители становятся более сознательными. Когда мы проводим наши экологические акции, с ребятами приходят и взрослые, – добавил Сергей Козлов.

Слова главного эколога администрации Владивостока подтверждают и родители школьников. Как уверила мама первоклассника Ксения Яковенко, ее ребенок с радостью участвует в городских экологических акциях.

– Дети должны учиться правильно и бережно относиться к природе и окружающей среде. Мой сын, например, фантик или жвачку никогда не выкинет на улице – только в мусорное ведро, а если его нет, завернет в пакетик и отнесет домой, – рассказала Ксения.

По ее словам, сын участвовал не только в просветительских мероприятиях, прошедших в школе. Ребенок принес поделки на конкурс «Вторая жизнь отходов».

– Мы сделали коврик из мусорных пакетов, скрученных особенным образом. Также сын захотел участвовать в оригинальном дефиле «Мусорная мода – 2018». Он сам смастерил коллекцию костюмов из мусорных пакетов «Джентльмен и леди», – добавила мама первоклассника.

Первоклассница муниципальной школы № 61 Ирина тоже выступала на «Экошоу-2018». Юный дизайнер рассказала корреспонденту «В» о своем костюме. Кстати, коллекция Ирины «Пять элементов» заняла второе место на конкурсе «Мусорная мода».

– Мы создали наши костюмы из мусорных мешков, старых скатертей, фольги, бумаги, ниток и старых дисков. По задумке, наши костюмы изображают четыре стихии. Пятый элемент – это любовь. Я выступаю в костюме королевы огня, – поделилась экологический модельер.

Мусору – бой

Кроме поделок и костюмов из мусора детвора создавала еще и экологические плакаты, которые должны привлечь внимание окружающих к защите природы, раздельному сбору мусора и сохранению Владивостока в чистоте.

На стенде в холле «Андеграунда» развесили транспаранты, которые в этом году старательно создавали учащиеся владивостокских школ. Рисунки и аппликации, в частности, призывают каждого «Сохранить лес от пожара», направить «Отходы – в доходы», не сорить, поскольку «Чистый город начинается с чистых дорог» и «Сказать нет полиэтилену».

Конкурсная комиссия оценила каждую работу и распределила участников по местам в двух возрастных группах: 6–12 лет и 13–17 лет. В первой, младшей, группе первое место заняла ученица школы № 10 с плакатом «Ненужную бумагу – на нужное дело!». Первое место в старшей группе заняла ученица школы № 47 с работой «Действуй».

Лучшей поделкой из мусора жюри признало работу ученика школы № 57. Михаил Притеев создал невероятной красоты черепаху из старых монет и ненужных ключей.

Автор: Анна МИРОНОВА, фото автора и с сайта vlc.ru