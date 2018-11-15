Мы споем вам «Кодаю» Услышать арии из знаменитой японской оперы «Кодаю» смогут пришедшие 18 ноября в Приморскую картинную галерею на заседание «Шаляпинского клуба».

Солисты клуба исполнят отрывок из «Кодаю».

Заседание состоится в рамках IV фестиваля японской культуры, который пройдет 17 ноября в ДКЖД.

Опера «Кодаю» была написана в 1990 году композитором Фархангом Гусейновым по заказу японской оперной певицы и композитора, большой поклонницы России Аоки Эйко. Эта история повествует о судьбе японского купца Дайкокуя Кодаю, путешествующего в 1782 году на судне, которое получило аварию в шторм и после продолжительного дрейфа было прибито к российским берегам. В опере рассказывается о трудностях, с которыми купцу пришлось столкнуться в течение его 10-летнего пребывания в России, о любви к русской девушке, о его встрече с императрицей Екатериной II и дальнейшем возвращении на родину.

Ранее во «Владивостоке» «Кодаю» ни целиком, ни частично не исполнялась.

Автор: Отдел новостей «В»