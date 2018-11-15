В легком доступе Инклюзивные экскурсии проходят в музее имени Арсеньева. На днях гостями главного корпуса стали двое слабовидящих и двое сопровождающих, а также мохнатый поводырь Чарли.

Перед ознакомлением с экспонатами музея сами гости рассказали экскурсоводам о том, как культурным заведениям следует работать с посетителями с нарушением зрения, что надо иметь в виду.

Главное, сказали посетители инклюзивной экскурсии, не рассказать историю, а дать возможность представить экспонат, это важный принцип работы. Во время экскурсии по выставке «Карта России. Вехи истории» описывать приходилось все – от портрета императора Александра Второго до карты Московии, составленной английским купцом и дипломатом Энтони Дженкинсоном во время его путешествия в Россию и Бухару в 1557–1560 годах. Единственный экспонат, копию которого смогли потрогать гости, – это тактильная модель яйца Карла Фаберже «Великий Сибирский путь».

– Здесь наши гости при помощи шрифта Брайля смогли прочитать краткое описание экспоната, оценить размеры ювелирного шедевра, прикоснуться к копии механического поезда. То есть получить максимальное количество информации об уникальном экспонате, историю создания которого в это время рассказывает гид, – объяснила сотрудник орготдела музея Наталья Бухарова.

Экскурсии для слабовидящих в главном корпусе проходят в среднем два раза в месяц.

Кроме того, музей принимает активное участие и в муниципальной программе «Доступная среда». В течение ноября в Музее города пройдут мастер-классы для людей с ограниченными возможностями.

Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8(964)454-31-04, 8(924)239-12-79, 8(914)971-01-10.

Автор: Отдел новостей «В»