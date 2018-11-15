XV Международный джазовый фестиваль продолжается в столице Приморья Около 2 тысяч человек уже посетили джазовый фестиваль в Приморье, сообщает www.primorsky.ru

XV Международный джазовый фестиваль проходит в Приморье. Гостей и жителей региона приглашают до 18 ноября насладиться этим музыкальным стилем в исполнении профессионалов со всего мира.

Как отметили в краевом департаменте культуры, фестиваль традиционно пользуется популярностью среди меломанов – за три первых дня мероприятие посетило более 1800 гостей и жителей Владивостока.

«В этом году джазовый фестиваль отмечает свое 15-летие. Программа этого года еще более насыщенная и интересная для приморского слушателя», – добавили в ведомстве.

В этом году на юбилейном фестивале выступают коллективы из семи стран: США, Германии, Франции, Республики Корея, Японии, Польши и России. Традиционно и участие музыкантов из Приморья – накануне, 12 ноября, весь фестивальный день был посвящен выступлению джазовых коллективов региона.

Кроме того, фестивальная программа включает в себя образовательный блок. Для всех желающих подготовили мастер-классы от российских и зарубежных артистов.

14 ноября в 12.00 в Приморском краевом колледже искусств приморцам предоставят возможность увидеться с французами Paul Lay Trio, 15 ноября – с Charlie Jung Band (Республика Корея). Завершит серию встреч трио Олега Бутмана в Детской школе искусств № 3 в 13.00.

Подробную программу фестиваля можно посмотреть на официальном сайте Приморской краевой филармонии.

Как отметил вице-губернатор Приморья Константин Межонов, у джазового фестиваля в Приморье есть все шансы и возможности стать лучшим в стране.

«В России существует около 10 джазовых событий. Так получилось, что в прошлом году мы заняли второе место, пропустив вперед лишь фестиваль Санкт-Петербурга. Но у нас все впереди, мы набираем обороты и однозначно займем лидирующее место в России. Наш город Владивосток один из самых красивых в России, и он достоин того, чтобы лучший джазовый фестиваль проходил у нас», – заявил заместитель главы региона.

Автор: Отдел новостей «В»