Ноябрь – время звезд Выступления звезд Мариинского театра украсят репертуар ноября Приморской сцены: Ольга Пудова выступит в опере Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта», Екатерина Осмолкина и Кимин Ким исполнят главные партии в балете-феерии Петра Чайковского «Спящая красавица».

Как сообщила пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра, 18 ноября солистка оперной труппы основной сцены Ольга Пудова впервые выступит во Владивостоке. Прославленная певица представит приморской публике одну из самых сложных партий в истории оперной музыки – Царицы ночи в зингшпиле Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта». С этой партией артистка выступала в известнейших театрах мира: в 2013 году она дебютировала в Венской государственной опере, Парижской опере, Баварской государственной опере, в театрах Ла Фениче и Лисео. Ольга Пудова – лауреат международных конкурсов Оperalia, Competizione dell’Opera и конкурса Елены Образцовой, также певица была удостоена высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит».

22 ноября состоится долгожданное возвращение на Приморскую сцену премьера балетной труппы Мариинского театра Кимина Кима. Выдающийся танцовщик, лауреат многочисленных международных конкурсов, победитель телепроекта «Большой балет» выступит в партии Принца Дезире в балете-феерии Петра Чайковского «Спящая красавица». Партию Принцессы Авроры исполнит первая солистка Мариинского театра заслуженная артистка России Екатерина Осмолкина.

Спектакль пройдет в рамках празднования 200-летия со дня рождения выдающегося хореографа XIX века Мариуса Петипа.

Автор: Отдел новостей «В»