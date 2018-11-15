Стратегические лесоматериалы не прошли таможенный контроль Уголовное дело по факту 7-миллионной контрабанды лесоматериалов возбудила Дальневосточная оперативная таможня.

Как сообщила пресс-служба ведомства, контрабанду почти 600 кубометров ценных пород леса выявили сотрудники Дальневосточной оперативной таможни. Пиломатериалы из дуба монгольского стоимостью 6,9 млн рублей предназначались для вывоза в Китай по поддельным документам.

Как было установлено, организовали преступную деятельность по вывозу из страны стратегически важных лесоматериалов двое братьев из Уссурийска.

Заранее разработав схему преступления, мошенники через подставную фирму заключили внешнеторговый контракт с китайской компанией. Официальное разрешение на экспорт ценных лесоматериалов они получили по подложным документам. Эти и другие недействительные документы коммерсанты использовали при таможенном декларировании леса на экспорт.

Всего к незаконному вывозу в КНР было подготовлено 26 полуприцепов с пиломатериалами из высокосортного дуба. Завершить преступную деятельность братьям не удалось. В пункте пропуска «Пограничный» таможенники и пограничники задержали два полуприцепа и изъяли 50 кубометров ценного леса. По факту контрабанды стратегически важных ресурсов в крупном размере возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за данное преступление – семь лет лишения свободы.

Автор: Отдел новостей «В»