Камеры выявили 14 тысяч нарушений ПДД Приморская Госавтоинспекция подвела итоги работы камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД за неделю. Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД, только за семь дней работы средства автоматической фиксации нарушений выявили больше 14 тысяч различных нарушений правил дорожного движения.

В этой статистике поражает не только количество нарушений ПДД всего лишь за семь дней, но и общая сумма штрафов, которую заплатят водители, – почти восемь с половиной миллионов рублей.

Больше всего нарушений выявили камеры, фиксирующие превышение скорости, – почти 12 тысяч. На втором месте нарушение правил парковки – свыше полутора тысяч. Реже всего приморцы проезжали на красный свет – всего 12 случаев.

В настоящее время в Приморье работают комплексы фото- и видеофиксации, направленные на выявление нарушений скоростного режима, а также несоблюдение правил остановки и стоянки транспортных средств. В будущем, как уже писал «В», планируется установить комплексы, фиксирующие выезд на полосу встречного движения в местах, где это запрещено ПДД.

Автор: Анна МИРОНОВА