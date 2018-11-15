Грязь со стройплощадок не выносить, ямы закопать, асфальт восстановить! Компаниям Владивостока напоминают об ответственности за вынос грязи со строек. Это правонарушение может обойтись строительным компаниям и организациям до 80 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, рейды специалистов администрации города по выявлению и привлечению к ответственности нарушителей ведутся ежедневно во всех районах краевого центра.

«Согласно новым правилам благоустройства, которые были разработаны и приняты в этом году, строительные компании должны позаботиться о том, чтобы колеса автотранспорта, выезжающего со строительных объектов, были чистыми и не выносили за собой грунт», – подчеркнули в отделе по исполнению административного законодательства городской администрации.

Штрафы за данное правонарушение для физических лиц составляют от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч, а для юридических – от 50 до 80 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в этом году за подобное правонарушение уже было оштрафовано несколько строительных компаний краевого центра. В их числе – строительные организации, проводившие работы на улицах Двенадцатой, Борисенко и ряде других.

Кстати, более существенные штрафы – до 100 тысяч рублей – грозят организациям, которые проводят земляные работы в краевом центре и вовремя не восстанавливают благоустройство – бордюры, асфальтовое покрытие и т. д. Штрафы за такие правонарушения в этом году получили уже десятки граждан, должностных лиц и компаний.

«В поле зрения административных комиссий районов города уже попали десятки таких правонарушителей. Среди них те, кто вовремя не восстановил благоустройство на улице Девятой, 7, Сафонова, 7, в районе домов № 3, 8 и 10 на улице Талалихина, на Калинина, 107–109, на участке от Интернациональной, 62 до Калинина, 55 и по ряду других адресов», – отметили в отделе по исполнению административного законодательства городской администрации.

Так, очередной правонарушитель был оштрафован на прошлой неделе. Штраф в 5 тысяч рублей получил руководитель земляных работ, которые проводились одной из частных компаний на улице Можжевеловой, 16а.

«Нарушителя не только оштрафовали, но и обязали оперативно восстановить разрушенное асфальтовое покрытие и бордюры», – добавили в административной комиссии Первомайского района.

Автор: Отдел новостей «В»