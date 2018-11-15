Капуста на биоугле растет как на дрожжах Необычный эксперимент по изучению влияния биоугля на плодородие почв проводили ученые ДВФУ. Площадкой для испытаний стала Приморская овощная опытная станция Всероссийского научно-исследовательского института овощеводства в селе Суражевка. Уже есть первые результаты, которые показали, что использование органических добавок позволяет заметно увеличить урожай.

– Почвы Приморья испытывают избыточное увлажнение. Мы предлагаем улучшать водно-воздушные условия в корневой зоне с помощью биоугля – пористого вещества, которое получают при сжигании органических отходов в бескислородных условиях. Это должно помочь растениям лучше усваивать питательные элементы, – пояснила заведующая кафедрой почвоведения Школы естественных наук ДВФУ Ольга Нестерова. – На наших почвах биоуголь прежде не использовался, и сейчас важно понять, в каком количестве он будет эффективно работать в Приморье.

В начале лета 2018 года на овощной станции ученые ДВФУ разбили несколько экспериментальных площадок. Почву обогатили биоуглем в отношении 1 либо 3 кг на квадратный метр с добавлением минеральных или органических удобрений. На участки высадили капусту – растение, особенно чувствительное к водно-воздушному балансу. В течение нескольких месяцев преподаватели, научные сотрудники и студенты фиксировали результаты и в начале ноября сняли первый урожай. И стало ясно, что капуста на биоугле вызревает лучше. Кроме того, с помощью биоугля уменьшается потеря азота из почвенной системы.

Автор: Отдел новостей «В»