В московском метро предлагают работу и учебу на Дальнем Востоке Пассажирам тематического поезда «Дальневосточный экспресс», который на протяжении шести месяцев будет ходить по кольцевой линии столичного метро, предлагают познакомиться с вакансиями дальневосточных компаний и узнать о возможностях получения образования по востребованным в регионе специальностям, сообщили в Минвостокразвития.

Вакансии, размещенные в вагоне «Учеба и работа», представляют возможности для работы в шести динамично развивающихся отраслях региона: промышленность, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, транспорт и логистика, строительство, рыболовство и аквакультура. Откликнуться на них просто: достаточно перейти по QR-коду на страницу портала «Работа на Дальнем Востоке».

«Выбирая вакансии, мы руководствовались двумя принципами: представить вакансии, на которые практически постоянно есть запрос со стороны работодателей (это газоэлектросварщики или машинисты горных выемочных работ), и уникальные для региона вакансии (например, начальник метрологической службы или начальник отдела управления биоресурсами и промышленного рыболовства). Наша задача – заинтересовать возможностями работы и карьеры на Дальнем Востоке», – прокомментировал Сергей Ховрат, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Кроме того, пассажиры «Дальневосточного экспресса» смогут узнать о том, где можно получить образование по уникальным для региона специальностям, таким как океанолог, инженер-рыбовод, инженер-конструктор по ракетостроению, а также по наиболее востребованным в регионе специальностям.

Как уже писал «В», в столичном метро начал свое путешествие «Дальневосточный экспресс». Он предваряет мероприятие «Дни Дальнего Востока в Москве», которое пройдет в Москве во второй раз 3–15 декабря.

Автор: Отдел новостей «В»