И стал кот Барабашом Необычного подкидыша – юного дальневосточного лесного кота – неизвестные граждане подкинули в клетке к визит-центру нацпарка «Земля леопарда».

Как сообщила пресс-служба заповедника, хищника сразу передали в Центр реабилитации тигров и других редких животных. Дальневосточный лесной кот, он же амурский леопардовый кот, – редкий и уязвимый подвид, занесенный в Международную Красную книгу и региональную Красную книгу Приморского края. По размеру эти звери немногим больше домашних кошек. Популяция лесных котов в природе постоянно подвергается опасности из-за пожаров, наводнений и браконьерства – их калечат фермеры или незаконно вылавливают браконьеры, чтобы сделать из него домашнее животное. Однако даже выращенные человеком котята с возрастом дичают и могут представлять серьезную опасность.

Точная история котенка-подкидыша неизвестна, однако специалисты «Земли леопарда» предполагают, что столкнулись с ситуацией, когда еще совсем маленького котенка отняли у матери и решили оставить в качестве домашнего питомца. Познакомившись с нелюдимым характером хищника поближе, люди явно захотели от него избавиться. Так маленький зверь в домашней клетке оказался у дверей визит-центра нацпарка в селе Барабаш.

– И это решение – единственно правильное, – сказала Екатерина Блидченко, инженер-исследователь ФГБУ «Земля леопарда». – Если бы котенка выпустили в лес, он, скорее всего, погиб бы. У него нет опыта охоты, что критично для полугодовалого кота. Поэтому нам придется создавать специальные условия, чтобы он смог реализовать свои естественные поведенческие потребности: искать добычу и охотиться.

В Центре реабилитации леопардовый кот получил не только клетку и корм, но и собственное имя. Теперь подкидыша зовут Барабаш – по названию села, где его обнаружили. Подопечный ветеринаров чувствует себя хорошо и уже предпринимает первые попытки охоты на живую добычу – маленьких перепелок. Результаты наблюдений зоологов покажут, когда кот сможет вернуться в природу.

Специалисты «Земли леопарда» и Центра реабилитации призывают отказаться от отлова диких животных с целью одомашнивания во избежание трагических последствий как для животных, так и для людей.

Автор: Отдел новостей «В»