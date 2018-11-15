ОРВИ в пределах нормы

Ноябрьские дни теплом жителей Приморья уже не радуют, температуры понижаются с каждым днем, однако, как уверяют медики, сезон простуд пока еще не наступил: заболеваемость ОРВИ в крае регистрируется ниже уровня эпидемического порога среди населения почти на 20 процентов.

15 нояб. 2018 Электронная версия газеты "Владивосток" №4432 (6137) от 15 нояб. 2018

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, по отношению к предыдущей неделе заболеваемость среди населения снизилась на 16,1 процента. С начала эпидсезона обследовано 316 человек, вирусов гриппа не обнаружено, утверждают в ведомстве.

Вместе с тем врачи настоятельно рекомендуют приморцам одеваться по погоде. Отметим, что еще есть время  сделать прививку от гриппа. 

Автор: Отдел новостей «В»