Проводить диспансеризацию в Приморье помогут врачи из Москвы Опытные врачи и средний медицинский персонал – представители Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) прибыли в Приморье после обращения врио губернатора края Олега Кожемяко к председателю правительства РФ. Совместно с приморскими врачами московские специалисты будут проводить диспансеризацию взрослого и детского населения.

Как сообщили в пресс-службе края, в составе отряда шесть медицинских автомобилей, среди которых две мобильные реанимации, аварийно-диспетчерский автомобиль, мобильные перевязочный, рентгенографический и маммографический кабинеты.

«Первой территорией, куда отправится медицинский отряд на специализированных автомобилях повышенной проходимости, станет Находкинский городской округ. Здесь сложная ситуация со специалистами, поэтому помощь от ФМБА будет весьма кстати», – отметила и.о. директора департамента здравоохранения Тамара Курченко.

Планируется, что сводный медицинский отряд Федерального медико-биологического агентства России пробудет в Приморье до 20 декабря. За это время врачи побывают в 13 городах и районах края.

Отметим, что Находкинский городской округ выбран первым для работы не случайно. Именно здесь на сегодняшний день низкий уровень диспансеризации – всего 12 %, отсутствие специалистов, старое диагностическое оборудование.

Автор: Отдел новостей «В»