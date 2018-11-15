Горожан зовет «Свет сердца» Людей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья приглашают рассказать о своих увлечениях и творчестве. Сделать это можно на первом городском фестивале «Свет сердца», который пройдет 4 декабря и будет приурочен к Международному дню инвалидов, сообщает пресс-служба мэрии.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, в рамках фестиваля владивостокцы продемонстрируют свои умения в декоративно-прикладном творчестве, изобразительном искусстве, музыке и хореографии, а также в шашечном турнире «Я уверен в своих возможностях».

Участников ждут выставка декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Чудо добрых рук», мастер-классы по живописи на воде, изготовлению новогодних венков, плетению талисманов и много других интересных мероприятий. Перед ними выступят творческие коллективы и сольные исполнители Владивостока.

«Для участия в фестивале необходимо заполнить заявку и направить ее по адресу: улица Ильичева, 15, каб. № 9, 39. Прием заявок, подписанных руководителем общества инвалидов, осуществляется до 25 ноября», – отметили специалисты мэрии.

Фестиваль пройдет 4 декабря с 11.00 до 14.30 в гостиничном комплексе «Акфес-Сейо» (проспект 100 лет Владивостоку, 103). Турнир по шашкам состоится 3 декабря с 11 до 13 часов на базе гостиничного комплекса «Экватор» (ул. Набережная, 20). Победителя и призеров ждут денежные сертификаты в один из гипермаркетов города Владивостока на 15000, 10000 и 5000 рублей соответственно.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: 2614-396 и 2614-350.

Автор: Отдел новостей «В»