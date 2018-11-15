Новобранцев тестируют психологи и автоматизированный комплекс В Восточном военном округе продолжается проведение осеннего призыва граждан на военную службу. Военными комиссариатами округа уже принято решение о призыве более 6 тысяч граждан, проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири, порядка 2 тысяч из них уже отправлены в войска, сообщили в пресс-службе ВВО.

В то же время для определения категории годности к воинской службе в призывные комиссии округа было вызвано около 20 тысяч граждан призывного возраста.

Наибольшая активность призывной кампании наблюдается в Республике Бурятия, Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия), при этом заявлений для прохождения альтернативной службы в военные комиссариаты ВВО пока не поступало.

Первые отправки призывников стартовали во второй половине октября. Массовое поступление молодого пополнения в войска округа начнется во второй половине ноября.

Как уже писал «В», до 31 декабря текущего года военными комиссариатами округа будут призваны и отправлены в войска для прохождения военной службы около 8 тысяч граждан, проживающих на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Между тем военные психологи уже провели тестирование более 3,5 тысячи новобранцев осеннего призыва.

Исследования проводились с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений, анализа независимых характеристик и документов с применением автоматизированного комплекса АРМ-ВП. Результаты работы психологов и социологов ВВО показали, что около 97 % опрошенных военнослужащих пошли служить с желанием.

Из опрошенных призывников высшее образование до службы в вооруженных силах получили около 500 человек, среднее профессиональное образование имеют свыше 1,5 тысячи новобранцев, общее основное у более чем 530 призывников, 11 классов окончили более 500 военнослужащих. До поступления на службу около 1,5 тысячи новобранцев проходили обучение, свыше 1,3 тысячи работали. Более 700 призывников состоят в браке, у более чем 60 человек имеются дети. Более 1,7 тысячи военнослужащих отнесли себя к числу верующих.

Автор: Отдел новостей «В»