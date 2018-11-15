На городскую премию «Есть за что!» претендуют 73 человека В администрации Владивостока состоялось первое заседание экспертного совета по присуждению премии молодежи «Есть за что!». В этом году на премию претендуют 73 человека, сообщили в пресс-службе мэрии.

В состав экспертного совета вошли заместитель главы администрации города Владивостока Игорь Ткаченко (председатель экспертного совета), начальник управления по делам молодежи администрации Владивостока Дмитрий Нестеренко, директор «ДНС Групп» Дмитрий Алексеев, начальник управления по реализации проектов и поддержке гражданских инициатив администрации Владивостока Кирилл Батанов, руководитель Приморского регионального отделения МООО «РСО» Роман Гритченко, председатель Приморского отделения Российского союза молодежи Максим Пряженников, президент благотворительного фонда добровольной помощи детям «Владмама» Ольга Романова, директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Владивостокский городской дворец детского творчества» Оксана Соловьева, депутат Думы Владивостока Василиса Сысоева, директор краевого департамента по делам молодежи Елена Томчук.

На первом заседании члены экспертного совета получили пакеты документов на всех кандидатов и обсудили критерии.

Напомним, что основанием для присуждения премии является реализованное дело или состоявшееся событие, которое повлияло на развитие Владивостока и принесло пользу горожанам. Награда присуждается за отдельные достижения и реализованные проекты за период с 1 октября предшествующего года по 30 сентября текущего года.

Ежегодно премия в размере 100 тысяч рублей присуждается по следующим номинациям:

– за развитие привлекательности городской территории и сохранение исторического наследия города Владивостока;

– в области предпринимательства и экономического развития;

– в области образования, просвещения и науки;

– в области развития общественных связей и журналистики;

– в области социальных коммуникаций и благотворительности;

– в области искусства и культуры;

– в укрепление здорового образа жизни;

– в области охраны экологии городской среды.

Как отметили в управлении по делам молодежи администрации Владивостока, наибольшее количество заявок подано в таких областях, как «Искусство и культура» – 18 кандидатов, «Укрепление здорового образа жизни» – 18 кандидатов и «Социальные коммуникации и благотворительность» – 15 кандидатов.

Имена победителей будут названы до конца года.

Автор: Отдел новостей «В»