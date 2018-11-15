Дворцовые площадки преображаются В самом разгаре ремонт территории муниципального Дворца детского творчества во Владивостоке. Рабочие по заказу городской администрации уже провели земляные работы, устанавливают бордюр и готовятся укладывать новый асфальт.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, территория стала одним из лидеров проведенного мэрией общественного голосования по благоустройству в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды».

«Спасибо всем тем, кто поддержал нас в голосовании. Ведь территорию дворца не ремонтировали с момента открытия, а это больше 30 лет. Благодаря финансированию будут отреставрированы все уличные зоны учреждения, установлено новое освещение, смонтированы ограждение и современная детская площадка», – отмечает директор учреждения Оксана Соловьева.

На главной площадке дворца проводится множество мероприятий, поэтому после ее асфальтирования здесь установят сцену и трибуны. А в будни в этом месте будут работать картодром и локации для испытания автомоделей и роботов, которых мастерят юные изобретатели в секции моделирования.

Новый асфальт также уложат перед административным корпусом и на так называемой дворовой территории. Здесь будет площадка для туристического и военно-патриотического клубов. Заниматься строевой подготовкой их воспитанникам теперь будет гораздо удобнее.

Как напомнили в пресс-службе мэрии, дворец построили в 1980 году по проекту испанского архитектора Антонио Михе. Проект здания рассчитывали таким образом, чтобы учреждение могло вмещать ежедневно около тысячи детей. Сегодня здесь работают десятки кружков и секций самой разной направленности: авиа- и судомоделирование, хореография и проектирование воздушных змеев, исторические клубы и журналистская школа. Во дворце проводят поэтические ринги и динамичные квесты, ставят театральные постановки и снимают кино.

Автор: Отдел новостей «В»