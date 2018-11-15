На кухню наведаются внезапно Специалисты мэрии продолжают контролировать питание детей в дошкольных учреждениях. На днях ревизионные комиссии побывали в детских садах № 49, 68, 158, 175, 182, 38 и 93, сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что серьезных нарушений не выявлено.

В каждом учреждении члены комиссии оценивают вес продуктов, их качество, соблюдается ли меню, ведутся ли бракеражные журналы. Также осматривают холодильники, помещения для продуктов, задают необходимые вопросы кладовщикам и поварам: все ли устраивает в работе поставщиков, в полном ли объеме доставляются продукты, нет ли среди них полуфабрикатов, соблюдается ли десятидневное меню, разработанное совместно со специалистами Роспотребнадзора с учетом норм здорового детского питания. Такие визиты незапланированные, сотрудники учреждений заранее о них не знают.

Этот подход помогает сделать процесс питания детей качественным. В случае возникновения претензий заведующие детскими садами и директора школ оформляют их письменно и направляют в адрес поставщика продуктов. Тот, в свою очередь, обязан оперативно устранить все недочеты.

Кроме того, во всех 120 муниципальных детских садах города созданы общественные комиссии, в которые вошли родители и просто неравнодушные граждане. Для них даже была проведена учеба с сотрудниками Центра гигиены и эпидемиологии.

Автор: Отдел новостей «В»