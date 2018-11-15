Названы улицы, где в 2019 году отремонтируют сети ливневок Изношенность сетей ливневой канализации во Владивостоке – одна из острых коммунальных проблем. Около 60 % требуют реконструкции и дорогостоящего ремонта. Поэтому в городе ведется планомерная работа по улучшению состояния системы и созданию программы, которая позволит решить проблему.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в 2019 году планируется отремонтировать сети более чем на десяти улицах Владивостока. Специалисты уже разрабатывают документацию по ремонту системы водоотведения и рассчитывают сметную стоимость работ. Предусмотрены замена ливневых коллекторов, устройство новых дождеприемных камер и смотровых колодцев, добавили в управлении дорог и благоустройства администрации города.

Ремонт системы ливневой канализации будет выполнен на улицах Аллилуева, Фонтанной, Стрелковой, Нестерова, Борисенко, Мордовцева, Овчинникова, Некрасовской, проспекте «Красного знамени» и других.

Также запланирована работа по исключению попадания ливневых вод с проезжей части улицы Адмирала Кузнецова на придомовые территории многоквартирных домов. Для этого будет проведен комплекс мероприятий по водоотведению на участках, примыкающих к основной дороге.

«В этом году на участке ул. Адмирала Кузнецова – от ул. Адмирала Юмашева до ул. Адмирала Спиридонова – в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали покрытие проезжей части с заменой бордюров, установили новые остановочные павильоны. Для отвода ливневых вод изменены продольные и поперечные уклоны, – подчеркнули в управлении дорог и благоустройства. – В следующем году работы на Адмирала Кузнецова продолжатся на других участках, что позволит исключить попадание ливневых вод на придомовые территории жилых домов. В рамках муниципальной программы «Восстановление системы ливневой канализации на территории Владивостокского городского округа» будет выполнено водоотведение на прилегающих к основной дороге проездах».

Напомним, что в этом году в приморской столице отремонтировали участки городской системы ливневой канализации на улицах Космонавтов, Калинина, 146, от Уткинской, 8 до Алеутской, 52 с ликвидацией подключения в сеть ливневой канализации хозяйственно-бытовой, Верхнепортовой, 2, Снеговой, 113б, Корабельной набережной, 1а, Пионерской, 1, Карякинской, 33, Таежной, 4-6, Башидзе, 12-14, Семеновской, 15, Посадской, 20, Постышева, 7, Чапаева, на проспекте «Красного знамени», 78 и по другим адресам.

В предыдущие годы масштабные работы по ремонту сетей ливневой канализации проведены на улицах Калинина, Ватутина, 4, Снеговой, 123, Экипажной, Котельникова, 20-22, Кирова, 5, Кутузова, 4, Черняховского, 19-21, Добровольского, 5а, 7а, 9, Героев «Варяга», 2, Воропаева, 31, Кипарисовой, 6, Героев-тихоокеанцев, 14 и 24, 40 лет ВЛКСМ, Днепропетровской, 32-36, Карской, Борисенко, 62, Достоевского, Алеутской, 57, Шилкинской, 21, Спортивной, 5, Сафонова, 10, Володарского, Верхнепортовой, Тунгусской, 44, Луговой, 47, Набережной, 10, Пограничной, 10-12, Невельского, 17-19, Муравьева-Амурского, 5-9, Славянской, 17, Борисенко, 70, Фадеева, Всеволода Сибирцева, Яблочковой, 55, на перекрестке 60 лет ВЛКСМ – Героев Хасана, на проспекте 100 лет Владивостоку, 12, 103.

Всего с 2011 по 2017 год в городе прочищено, промыто и обследовано более 80 километров сетей ливневой канализации. На сегодняшний день в реестре муниципальной собственности числится 161 километр сетей.

Автор: Отдел новостей «В»