Граждан просят сообщать в полицию о наркопритонах и наркопреступлениях В Приморье стартовал второй этап антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Мероприятие продлится до 23 ноября, сообщили в пресс-службе краевого УМВД России.

Антинаркотическая акция проводится органами местного самоуправления, врачами-наркологами, краевой администрацией и управлением по контролю за оборотом наркотиков приморской полиции.

Главная цель мероприятия – информирование граждан по вопросам профилактики наркозависимости, лечение и реабилитация больных наркоманией, а также сокращение уровня наркопреступности и оздоровление криминогенной обстановки на территории Приморья. Как отметили стражи порядка, жители края активно информируют полицейских о точках сбыта наркотиков.

По каждому сообщению сотрудники незамедлительно принимают меры реагирования, заверили в краевом УМВД.

Сообщить о местонахождении наркопритонов, точках сбыта наркотиков и других наркопреступлениях можно в полицию по телефону 8 (423) 249-04-91 (круглосуточно), а также по телефонам дежурных частей территориальных органов внутренних дел.

Консультации по вопросам выявления, лечения и реабилитации больных наркоманией оказывает ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер» по телефону 8(423)238-64-64 (круглосуточно).

Автор: Отдел новостей «В»