Мороженая икра хорошо пошла Производители Приморья с начала 2018 года почти в 1,5 раза увеличили объемы экспорта красной икры – до 4,2 тысячи тонн, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

«По данным на 13 ноября, из Приморья на экспорт направлено 4244,9 тонны красной икры (в 2017 году – 2951 тонна). Сюда входит икра мороженая несоленая в ястыках, а также соленая икра рыб лососевых пород», – отмечается в пресс-релизе ведомства.

Специалисты уточняют, что по видовому составу наиболее крупные экспортные партии – это партии икры горбуши мороженой в ястыках.

Среди основных стран-импортеров – Республика Корея, куда отправлено 3192,5 тонны, Япония (1007 тонн) и КНР (44,7 тонны). Рост экспорта в 2018 году наблюдается на южнокорейском направлении – в 2017 году в эту страну экспортировали 1847 тонн лососевой икры.

На все экспортные партии оформлены ветеринарные сопроводительные документы. Согласно результатам обследования госинспекторами Россельхознадзора нарушений требований технического регламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции» выявлено не было.

Автор: Отдел новостей «В»