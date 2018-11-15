Автобусный маршрут № 1 продлят до «Спутника» С 17 ноября во Владивостоке в тестовом режиме (сроком на два месяца) продлят до остановки «Спутник» автобусный маршрут № 1. Такое решение принято в управлении транспорта администрации города после изучения многочисленных обращений пассажиров, сообщили в пресс-службе мэрии.

Цель изменений – дать возможность гражданам, проживающим в пригороде, добраться в центр города и в обратном направлении без пересадок.

«Изменения коснутся и количества автобусов на маршруте, – сообщил и. о. начальника управления транспорта мэрии Сергей Цыбулин. – Подвижной состав перевозчик увеличит до 18 единиц. Надеемся, тестирование в первую очередь придется по душе жителям пригорода, тем, кто проживает на улицах Находкинской, Шкотовской, Маковского. Именно они в первую очередь просили нас о продлении маршрута».

Итоги тестирования будут подведены 16 января 2019 года. Решение о том, оставить маршрут удлиненным или вернуть первоначальный вариант (от остановки «Змеинка» до «Седанки»), специалисты управления транспорта примут после изучения общественного мнения. И это решение будет зависеть только от пожеланий пассажиров.

Свои сообщения по этому вопросу можно направлять:

1) в управление транспорта по тел. 261-43-34, 261-41-03 (сообщения принимаются круглосуточно);

2) в управление транспорта на e-mail transport@vlc.ru;

3) в интернет-приемную администрации города http://www.vlc.ru/reception/internetreception;

4) на WhatsApp-номер администрации 8-914-703-00-11.

Автор: Отдел новостей «В»