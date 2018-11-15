Попали в программу. И преобразились Во Владивостоке продолжается ремонт дворов по программе «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на днях преобразились еще две территории рядом с многоэтажками на проспекте «Красного знамени», 102 и 104.

Придомовое пространство здесь довольно протяженное, в домах много подъездов. Теперь подъехать к ним можно по новому асфальту, который на днях уложили рабочие. Также везде установлен новый бордюр.

Местные жители говорят, что, узнав о программе, долго не раздумывали. Ведь это отличная возможность преобразить двор на условиях софинансирования. Сами бы ремонт не потянули. О том, что программа приносит положительный результат, говорят и представители ООО «Управляющая компания Ленинского района», на обслуживании которой находятся эти две многоэтажки. 5 % – вполне реальная сумма, собрать которую по силам любому дому. Остальные 95 % предоставят федеральный, краевой и муниципальный бюджеты.

Всего в этом году в программу попала 21 придомовая территория Владивостока.

Так, ремонтные работы по заказу администрации города уже завершились во дворах на улицах Калинина, 107, Борисенко, 10/7, Героев-тихоокеанцев, 24, Постышева, 11 и Русской, 11. А чуть раньше придомовые территории обрели новый облик на Гульбиновича, 13, Часовитина, 11 и «Красного знамени», 91.

Автор: Отдел новостей «В»