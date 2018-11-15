Социальные проекты поддержат городским грантом Во Владивостоке стартовал конкурс на получение некоммерческими организациями денежных грантов от администрации краевого центра, сообщили в пресс-службе мэрии.

Общественники смогут получить финансовую поддержку в размере до 150 тысяч рублей на реализацию в 2019 году социальных проектов, которые будут интересны и полезны для города и его жителей.

«Для участия в конкурсе социально ориентированные некоммерческие организации должны подать заявку до 17 декабря текущего года. К заявке необходимо приложить копии учредительных документов, копию отчетности, представленной участником конкурса в Министерство юстиции России за предыдущий отчетный год и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц», – уточнили в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города.

Вместе с заявкой необходимо подать и проект социального мероприятия, которое планируется провести в городе в следующем году. Мероприятия должны быть направлены на профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства, повышение качества жизни людей пожилого возраста, социальную адаптацию инвалидов и их семей, укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и ксенофобии, патриотическое воспитание, социальную поддержку и защиту граждан, пропаганду здорового образа жизни и развитие институтов гражданского общества.

Заявки от конкурсантов принимаются по адресу: улица Ильичева, 15, каб. 15 и 38 с понедельника по четверг.

Уточнить все интересующие вопросы можно по телефонам: 2614-397, 2614-089, 2614-470.

Автор: Отдел новостей «В»