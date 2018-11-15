Пожилых людей ждут в спортзалах Бесплатные занятия цигун для пенсионеров теперь будут проводиться на базе спорткомплексов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Занятия гимнастикой цигун, которые все минувшее лето проводились на открытом воздухе и стали очень популярными среди владивостокских пенсионеров, продолжат проводить и зимой. Для этого организаторы, которыми выступает общественное движение «Долголетие» при поддержке городских властей, договорились со спортивными комплексами краевого центра о предоставлении залов.

«Конечно, наша команда очень переживала, где проводить занятия зимой для целых пяти групп, ведь средств на оплату аренды помещений у нас совсем нет. Особенно сложной оказалась ситуация с районом Луговой, поэтому мы решили пробовать нестандартные подходы и вели переговоры даже с небольшими коммерческими клубами. Так сказать, на удачу», – поясняет руководитель проекта Юлия Беликова.

Приятной новостью для организаторов проекта стало согласие на предоставление зала студии современного танца FORMA. Директор студии Инна Иванова поддержала идею общественников и предоставляет зал на бесплатной основе.

«Казалось бы, у нас разная аудитория, они работают в основном с детьми и подростками, а мы – с бабушками и дедушками, у них танцуют динамичные танцы – hip-hop, house, twerk, у нас тренируют цигун формы тайцзицюань. Для нас такое сотрудничество именно с молодежной организацией – яркое воплощение в жизнь основной идеи, с которой и создавалось «Долголетие», – развить культуру проявления заботы о старшем поколении среди молодежи», – добавила Юлия Беликова.

Кроме этого, предоставить бесплатно залы для проведения цигун также согласились руководители спорткомплекса «Восход», стадионов «Строитель» и «Динамо», Дворца детского творчества.

Напомним, что организаторами занятий цигун для пенсионеров выступает общественное движение «Долголетие» при поддержке управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока.

Расписание занятий цигун для пенсионеров:

– студия современного танца FORMA, ул. Светланская, 150 – пн., ср., пт. с 11.30 до 12.30;

– стадион «Строитель», проспект 100 лет Владивостоку, 30е – пн., ср., пт. с 9.00 до 10.00;

– спорткомплекс «Восход», ул. Русская, 74а – пн., ср., пт. с 10.00 до 11.00;

– Дворец детского творчества, Океанский проспект, 43 – вт., чт, сб. с 10.00 до 11.00 (здесь занятия стартуют с 15 ноября);

– спортзал стадиона «Динамо», ул. Западная, 13 – пн., ср., пт. с 13.30 до 14.30 (занятия начнутся с 19 ноября). Для занятий в спортивных комплексах требуется сменная обувь.

Автор: Отдел новостей «В»