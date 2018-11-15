Олег Кожемяко подал документы на регистрацию в избирком края Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко подал в региональную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом в губернаторы края.

Олег Кожемяко без проблем собрал необходимое количество подписей. При этом помимо 147 подписей в рамках муниципального фильтра ему удалось заручиться поддержкой более 100 тысяч жителей Приморья, поставивших за него свою подпись, сообщает РИА VladNews.

Несмотря на то что Кожемяко руководит краем чуть больше месяца, приморцы уже смогли оценить позитивные и так давно ожидаемые изменения в жизни региона.

Олег Кожемяко поблагодарил всех жителей Приморья за оказанную ему поддержку при сборе подписей. «Это значит, что наша совместная работа по наведению порядка в Приморье, по решению самых насущных проблем актуальна и востребована жителями. Поэтому мы будем продолжать работу», – сказал он.

Отметим, что врио губернатора первым подал документы на выдвижение и одним из первых – на регистрацию. Процедурный путь прошел по всем правилам, не устраивая предвыборного «шоу» и придерживаясь принципа «закон один для всех».

Напомним, что Олег Кожемяко идет на выборы самовыдвиженцем. Возвращение такого способа выдвижения в кандидаты было его инициативой: чтобы будущий губернатор отстаивал интересы не отдельной партии, а всех приморцев.

Как уже писал «В», документы на регистрацию в Избирательную комиссию Приморского края подали Роза Чемерис, выдвинутая Приморским отделением «Народной партии «За женщин России», и Игорь Степаненко, кандидат от партии «Патриоты России». Самовыдвиженец Вячеслав Гнездилов снял свою кандидатуру с участия в выборах.

Таким образом, 14 ноября, на момент подписания номера, в избирательной кампании по повторным выборам губернатора Приморского края принимают участие 20 кандидатов, из них 10 кандидатов – самовыдвиженцы, 10 – представители различных политических партий.

Автор: Отдел новостей «В»