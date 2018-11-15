«Зеленый Угол» пересмотрел ассортимент Дилеры назвали сумму, с которой покупатели приходят на знаменитый авторынок

Автомобильный рынок во Владивостоке на зиму не закрывается вопреки слухам, промелькнувшим в некоторых СМИ. Хотя богатые люди сюда уже давно не заглядывают, а система «Эра-ГЛОНАСС» увеличила стоимость бэушных иномарок.

По словам автодилеров, подобная ситуация наблюдается на протяжении четверти века существования «Зеленого Угла», открывшегося в 1993 году.

Сегодня, по разным оценкам, на территории «Зеленого Угла» ждут своих потенциальных хозяев порядка двух тысяч единиц автотехники, бывшей в употреблении, – от легковых машин, автобусов и джипов до бульдозеров и автокранов, как с правым, так и с левым рулем. Левый руль везут из Южной Кореи и США. Правда, машин из Штатов здесь единицы. В былые времена, о которых ветераны автобизнеса вспоминают с явной ностальгией, на территории «Зеленки» продавалось от 5 тысяч до 10 тысяч автомобилей. Пик продаж бэушных машин был зафиксирован до экономического кризиса 2008 года, резко обрушившего спрос на автомобили, в том числе и на подержанные авто из Японии. Но жизнь на «Зеленом Углу» тогда не прекратилась, и ступор в торговле «японками» был недолгим. Уже весной 2009 года объем продаж на «Зеленке» перекрыл показатели минувшего года. Десять лет назад каждый день несколько десятков праворульных машин отправлялись с авторынка в западный регион России, часть своим ходом, часть – по железной дороге. Даже резкое падение курса рубля относительно американского доллара во второй половине 2014 года не привело к ликвидации знаменитого авторынка.

Вопреки пессимистичным прогнозам поборников новых авто и левого руля интерес россиян к бэушным автомобилям, в том числе и с правым рулем, не пропал. Это подтверждается статистикой ввоза бэушных машин. Так, по данным Дальневосточного таможенного управления, за последние девять месяцев 2018 года на территорию России гражданами ввезено 41,2 тысячи автомобилей, что в 2,5 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. В то же время юридические лица завезли 26,3 тысячи единиц авто, в основном из Страны восходящего солнца. Если брать на круг, то всего ввезено 67,5 тысячи, что на 58 процентов больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Битые машины идут на запад?

Цифры астрономические, при этом большая часть ввозимых авто уходит за пределы Приморского края и Дальнего Востока. Хабаровск берет очень мало машин, Якутия – еще меньше.

По словам автодилеров, другие регионы России стали чаще покупать битые японские машины для последующего восстановления и продажи. В минувшее воскресенье, кстати, на «Зеленке» засветились несколько перекупщиков авто из Иркутска. Но они ничего не приобрели.

– На «Зеленку» эти машины не заходят, – уверяет автодилер со стажем Владимир. – Автовозы везут на запад битые тачки десятками, даже сотнями. Наши «умельцы» из полулегальных мастерских такие объемы ремонтов не осилят. Поэтому увеличенный поток ввоза подержанных автомобилей обходит стороной «Зеленый Угол».

Он отметил, что с наступлением холодов вполне ожидаемо снизились продажи на «Зеленке». Например, в минувшее воскресенье за полдня с двух стоянок ушла одна легковая машина. По словам автодилера, покупатели активизируются с наступлением весны.

«Эра-ГЛОНАСС» наступила слишком рано

Продавцы с «Зеленого Угла» отмечают, что на объемы продаж особо не повлияло требование оснащать все автотранспортные средства, продаваемые в России, кнопкой SOS. Напомним, что внедрение системы «Эра-ГЛОНАСС», вызвавшей неоднозначную реакцию автомобилистов, предполагало сокращение времени реагирования при авариях и в других чрезвычайных ситуациях. И, соответственно, снижение уровня смертности и травматизма на дорогах, повышение безопасности грузовых и пассажирских перевозок.

Сегодня все автомобили на «Зеленом Углу» оснащены этими кнопками, что увеличило их стоимость на 18–20 тысяч рублей, но ожидаемого эффекта владельцы автотранспорта не получили.

– У меня знакомая на малолитражке слетела в кювет в глухом районе Приморья. Так она 40 минут нажимала кнопку системы «Эра-ГЛОНАСС». Так и не дождалась реакции от устройства, выручила водительская солидарность – ее вытащил проезжавший мимо «крузак». Возможно, в центре России эта система работает. Но в нашем регионе, где в некоторых районах нет ни Интернета, ни устойчивой телефонной связи, кнопка SOS бесполезна. Это только выкачивание денег из кармана покупателей автомобилей, – убежден Александр, продавец бэушных автомобилей.

В этом вопросе с ним солидарны его коллеги. В отношении перспектив отмены обязательства устанавливать кнопку «Эры-ГЛОНАСС» для ввозимых подержанных автомобилей в Приморье дилеры пессимистичны.

– Разве откажутся федеральные власти от дополнительного источника пополнения бюджета? – сомневаются продавцы бэушек.

Бюджет рынка недотягивает до миллиона

…Подводя черту визита журналиста «В» на «Зеленый Угол», можно сказать, что автомобильный рынок во Владивостоке всегда был зеркалом экономического и социального состояния нашего общества. Сегодня в фаворе у покупателей недорогие подержанные автомобили выпуска 2013–2015 годов в ценовом сегменте до 500 тысяч рублей. Максимум до 700 тысяч. Именно на эти года и цены сейчас и переориентировалась «Зеленка». Граждане, которые могут позволить себе автомобиль за миллион и более рублей, идут в автомобильные салоны, где продают новые машины.

– Еще несколько лет назад наш рынок был рассчитан на покупателя со средним достатком. За 300–400 тысяч рублей люди могли купить приличный автомобиль с объемом двигателя 1500 кубиков, с полным приводом и с пробегом 30–40 тысяч километров. Сейчас за машину с таким пробегом и с таким объемом двигателя пошлина составит 230–240 тысяч рублей. И машина конечному покупателю обойдется в полтора раза дороже. Например, года три назад за 400 с небольшим можно было купить востребованную приморцами семилетнюю «Сузуки-Джимми». Сейчас такая или со схожими параметрами обойдется на 150–200 тысяч дороже. Даже если в Японии тебе эту машину чуть ли не дарят, то радость от покупки испортит таможенная пошлина, – отмечает Владимир.

Что касается слухов о ликвидации «Зеленого Угла», то, по словам здешних бизнесменов, в наших экономических условиях это нереально. Люди всегда будут искать качественные, надежные автомобили по приемлемым ценам. Пусть даже с пробегом. Продукция отечественного автопрома в Приморье по-прежнему непопулярна. Убедиться в этом не составит труда, стоит лишь выглянуть из окна на улицу. А потому хоронить «Зеленку» рано. Однако продавцы со знаменитого авторынка не исключают, что его перенесут в район Подгороденки. Такие слухи ходили несколько лет назад, правда, потом затихли…

Автор: Сергей КОЖИН