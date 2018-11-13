Когда наступит право на пенсию Эксперт поясняет основные изменения в пенсионном законодательстве

В октябре этого года президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на поэтапное повышение пенсионного возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости. Кого коснутся изменения в пенсионном законодательстве и какие именно, «В» попросил прокомментировать Ирину Никитину, начальника управления организации назначения и выплаты пенсий краевого Отделения ПФР.

– Как будет повышаться пенсионный возраст?

– Законом закреплен общеустановленный пенсионный возраст: 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Сейчас, соответственно, 60 и 55 лет. Повышение пенсионного возраста начнет действовать с 1 января 2019 года. Повышение будет плавным. Предусматривается длительный переходный период – с 2019-го по 2028 год. Всего переходный период продлится 10 лет.

Для тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019–2020 годах, предусмотрена особая льгота – выход на полгода раньше нового пенсионного возраста.

В 2028 году в возрасте 65 лет выйдут на пенсию мужчины 1963 года рождения и женщины 1968 года рождения в возрасте 60 лет.

– Кто сохранит льготы по досрочному выходу на пенсию?

– Граждане, работающие на местах с опасными, вредными и тяжелыми условиями труда, в пользу которых работодатель производит уплату страховых взносов. При этом периоды работы, имевшие место после 1 января 2013 года, засчитываются в стаж на соответствующих видах работ при условии начисления и уплаты страхователем дополнительных страховых взносов по соответствующим тарифам, установленным Налоговым кодексом РФ;

– лица, пенсия которым назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста по социальным мотивам и состоянию здоровья (например, женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до достижения восьмилетнего возраста, один из родителей детей – инвалидов с детства, инвалиды по зрению, имеющие I группу инвалидности, и др.);

– лица, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф, в том числе в результате аварии на ЧАЭС.

Из 21,5 тыс. страховых пенсий по старости, ежегодно назначаемых в Приморском крае, 14 % составляют указанные виды пенсий. А это значит, что более 3 тысяч граждан будут уходить на пенсию в том же возрасте, как и сейчас.

– Предусмотрено ли сохранение специального стажа, дающего право на досрочную пенсию?

– Для педагогических, медицинских и творческих работников досрочные пенсии сохраняются в полном объеме. Ужесточения требований по специальному стажу не предусмотрено. Но исходя из общего увеличения трудоспособного возраста для данных граждан возраст выхода на досрочную пенсию повышается на 5 лет с учетом переходного периода.

Например, педагогов интересует, каков сейчас порядок их выхода на пенсию. Отработали они 25 лет. В 23 года оканчивают институт. Плюс еще 25, будет 48. Вот в 48 лет они приобретают право, но их возраст выхода на пенсию увеличивается. Если 25 лет выработано в 2019 году, например 25 марта 2019 года, то право на пенсию возникнет через полгода. Если 25 лет выработаны в 2021 году, например 16 мая 2021 года, то право на пенсию возникнет через три года, то есть не ранее 16 мая 2024 года. А если 25 лет будут отработаны в 2023 году и позднее, то право на пенсию наступит через 5 лет с даты, на которую будет зафиксирован этот стаж.

– Есть ли изменения, связанные с возрастом выхода на социальную пенсию?

– Гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсии, социальная пенсия теперь будет назначаться не в 60 лет (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 65 лет и 70 лет соответственно. Данные изменения также будут проводиться постепенно.

У граждан, имеющих значительные нарушения жизнедеятельности, есть право обратиться за установлением инвалидности и при положительном решении получать социальную пенсию по инвалидности (независимо от возраста). Пенсии по инвалидности лицам, потерявшим трудоспособность, назначаются независимо от возраста при установлении группы инвалидности.

– Предусмотрены ли новые льготы по досрочному выходу на пенсию?

– Закон предусматривает возможность выйти на пенсию на два года раньше мужчинам, которые имеют трудовой стаж 42 года, и женщинам, отработавшим 37 лет. В стаж учитывается только работа, отпуска и больничный. Не входят служба в армии, отпуска без содержания, уход за ребенком. Также не входит время получений компенсационной выплаты, которая назначается при уходе за престарелыми или инвалидами первой группы.

Право на досрочный выход на пенсию появилось у многодетных матерей с тремя и четырьмя детьми. Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста – в 57 лет. Если у женщины четверо детей – на четыре года раньше нового пенсионного возраста – в 56 лет.

При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям необходимо выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа.

– С какого возраста будет выплачиваться накопительная пенсия?

– Несмотря на поэтапное повышение возраста обращения за страховой пенсией, возраст обращения за накопительной пенсией остается прежним.

Граждане смогут получать свои пенсионные накопления при достижении возраста 55 лет и 60 лет (женщины и мужчины соответственно) при соблюдении условий для назначения страховой пенсии по старости: необходимого стажа и количества пенсионных коэффициентов.

Но сначала специалисты определят, есть ли право на страховую пенсию, и рассчитают ее условный размер на день обращения. После этого будет возможна выплата накопительной пенсии, срочной выплаты или единовременной выплаты.

Вообще, что касается нынешних пенсионеров, то они от принятого закона ничего не потеряют. Получатели пенсий по линии Пенсионного фонда России, как и ранее, будут получать все положенные им пенсионные и социальные выплаты в соответствии с уже приобретенными пенсионными правами и льготами.

Повышение пенсионного возраста позволит обеспечить увеличение размера пенсий для неработающих пенсионеров – индексацию пенсий выше инфляции. Так, с 1 января 2019 года пенсии вырастут на 7,05 процента, а в дальнейшие два года предусматривается их рост соответственно 6,6 и 6,3 процента.

Автор: Татьяна ЯРМОЛЕНКО