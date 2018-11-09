Назвался хакером – полезай в Сеть
Порадуют ли премьеры новой кинонедели
На большие экраны выходят детектив «Девушка, которая застряла в паутине», триллер «Оверлорд», комедия «Под Сильвер-Лейк», фантастика «Пришелец», мультфильм «Баба-Яга. Начало» и японская драма «Магазинные воришки».
«Девушка, которая застряла в паутине» (18+)
Хакер Лисбет Саландер и журналист Микаэль Блумквист оказываются втянуты в историю с участием шпионов, киберпреступников и коррумпированных чиновников.
Продолжение детективной франшизы, основанной на книгах Стига Ларссона. От актерского состава «Девушки с татуировкой дракона» никого не осталось. На этот раз роль аутичной хакерши вместо Руни Мары исполнила Клер Фой, журналиста вместо Дэниэла Крейга сыграл Сверрир Гуднасон, а за режиссерским креслом Дэвида Финчера сменил Федерико Альврес. В итоге фильм получился не столько продолжением, сколько очередной экранизацией одного из романов популярной детективной серии.
«Оверлорд» (18+)
Накануне высадки союзников в Нормандии два американских десантника проникают в оккупированный немцами поселок, чтобы разрушить их радиомачту. Лазутчикам предстоит столкнуться не только с фашистскими военными, но и с паранормальными последствиями нацистских экспериментов.
Фантазия на тему Второй мировой, где к ужасам реальной войны зачем-то добавили зомби-фашистов и прочую нечистую силу.
«Под Сльвер-Лейк» (18+)
Сэм знакомится с девушкой, которая на следующий день исчезает при загадочных обстоятельствах. Теперь он одержим идеей непременно отыскать ее и пытается обнаружить хоть какие-то зацепки во всем, что он видит и слышит. Неожиданно он находит что-то вроде кода или цепочки тайных посланий. После каждого сообщения для него очевидным становится, что он оказался внутри глобального заговора.
«Пришелец» (12+)
В результате цепи трагических случайностей на далекой планете в одиночестве оказывается космонавт. Его жизнь находится в постоянной опасности. Нечто необъяснимое, вступившее с ним в контакт, навсегда изменит его. С этой минуты он станет потерянным и для себя, и для людей. И сколько раз ему придется умереть, чтобы доказать, что он жив…
Российская фантастическая лента с Андреем Смоляковым в главной роли.
«Баба-яга. Начало» (6+)
Что заставило маленькую девочку-волшебницу Ядвигу превратиться в отшельницу ягу и прятаться на болоте в избушке на курьих ножках? Что произойдет, когда к яге на болото случайно попадет царевна Синеглазка, которую злая мачеха-колдунья заставляет отправиться за молодильными яблоками на край света? И кто заставит ягу помогать людям снова? «Баба-яга» – красочное и захватывающее приключение, в котором сила дружбы и вера в добро побеждают зло, предательство и одиночество.
«Магазинные воришки» (16+)
Большая семья бедного японского рабочего живет на пенсию бабушки и мастерски ворует разную мелочь в больших супермаркетах. В один из холодных зимних дней Осаму и его сын находят на улице маленькую голодную девочку Юри. В этой, на первый взгляд, обычной семье не хватает денег, зато много любви и заботы друг о друге. Они решают оставить малышку себе, ведь ее родным до нее нет дела. Вскоре в новостях сообщают о пропавшей девочке, но новые родители не торопятся возвращать Юри. Тогда в их жизни начинаются серьезные проблемы, которые приводят к раскрытию важных тайн…
Фильм – обладатель Золотой пальмовой ветви кинофестиваля в Каннах.
Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ