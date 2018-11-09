Каллиграфия сместилась в красное Выставка работ Николая Гольдмана, выполненных в технике каллиграфии, под названием «Красное смещение» открылась в галерее современного искусства «Арка».

В экспозицию вошли семь больших полотен, тексты на которых побуждают задуматься о месте человека во Вселенной. Николай Гольдман делится своими мыслями, что связывает нас с космосом, от чего мы отдаляемся и куда движемся в пространстве и времени.

– Глядя в ясную ночь на небо, мы всегда смотрим в прошлое, – говорит Вера Глазкова, владелица «Арки». Свету звезд понадобились сотни миллионов лет, чтобы достигнуть нашего глаза. Восхищаясь холодным свечением в темноте, и правда не сразу задумываешься о том, что свет, который мы видим, возник до того, как человечество стало обживать Землю, что именно в этот момент рождаются и умирают звезды, свет от которых увидят на Земле спустя еще миллионы лет. За последние 20 лет ученые сильно продвинулись в изучении устройства Вселенной. Их открытия дают пищу для размышлений о путешествии в пространстве и времени на немыслимые расстояния, надежду найти планеты, похожие на Землю, но в первую очередь – знания о том, как устроены мы сами и по каким правилам взаимодействуем друг с другом.

В современном мире в европейских странах искусство каллиграфии вызывает не меньшее восхищение, чем у восточных, но потенциал этого искусства гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Каллиграфия – единственная деятельность, где смысл, выраженный словами, заставляет сорганизовать мозг таким образом, чтобы «расшевелить» свои умственные и познавательные способности. Процесс каллиграфического написания с точки зрения работы мозга неимоверно сложный. Чтобы написать хотя бы одну букву, надо прежде всего знать, как она пишется, представить ее в слове, сцепить с соседними буквами. А написать текст из нескольких слов и вовсе непростая задача, которая подразумевает построение прогноза осмысленного текста, а потом и его виртуозного исполнения. Здесь важно понимать, что у нас в природе и в человеческой жизни нет другого такого дела, чтобы были интегрированы и осмысление, и сложнейшая моторика, и память, и точнейшая координация всех этих систем.

В данном проекте органично сплелись визуальные и содержательные аспекты каллиграфии как изобразительного искусства.

Автор: Отдел новостей «В»