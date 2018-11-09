Марафон в ритме джаза 10 дней приморская столица будет жить джемами, мастер-классами и синкопой

Впервые международный джазовый фестиваль открылся во Владивостоке в то время, когда здание Приморской краевой филармонии было на долгосрочном ремонте. И потому концерты шли в Доме офицеров флота. А сегодня, когда город готовится встречать уже 15-й МДФ, в Большом зале Приморской филармонии специально обновили акустику, мало того, купили даже новую ударную установку. Как рассказала директор Приморской краевой филармонии Анна Алеко, это учреждение культуры получило субсидию от министерства культуры и сейчас активно обновляет фонд музыкальных инструментов и многое другое.

– Международный джазовый фестиваль пройдет во Владивостоке с 9 по 18 ноября, – отметила Анна Алеко. – В этом году в его программе много нового и в то же время мы постарались сохранить все то лучшее, что наработано за 15 лет. Когда еще в начале года обсуждали, наметывали, так сказать, контуры будущего фестиваля, то думали, что он продлится всего пять дней. Но в итоге у нас получилась великолепная огромная и очень разнообразная программа, которая продлится больше недели.

Наши постоянные зрители – те, кто ходил еще на первые концерты в ДОФ, – увидят имена музыкантов, не раз приезжавших к нам в ноябре – на праздник джаза. Это открывающий фестиваль Игорь Бутман, который выступал на самом первом МДФ в ДОФе, трио Киши Мицуаки, они приедут к нам в четвертый раз, трио Себастьяна Студницкого, которые тоже не раз бывали во Владивостоке на празднике джаза… Также традиционным будет и выступление приморских джазменов, которым мы выделили отдельный концерт 12 ноября. А новинка фестиваля в том, что впервые в таком концерте примут участие группы, ставшие победителями джазового марафона. Он проходил с 28 сентября по 5 октября в клубах города, на нем выступали владивостокские группы, желающие показать себя на фестивале, а их исполнение оценивало жюри. По итогам марафона в концерте 12 ноября примут участие Jazz Quartet Classic, Positive Light и биг-бэнд Приморского колледжа искусств.

Также в фестивале примут участие музыканты, которые еще не были во Владивостоке: американская джазовая певица Шарон Кларк, квартет – также из США – Ginetta’s Vendetta, французское Paul Lay Trio (кстати, один из участников трио уже бывал на нашем фестивале в составе другого французского коллектива, отметила представитель «Альянс-Франсез Владивосток» Елена Теренецкая), южнокорейский Charlie Jung Band и польский коллектив под руководством Войтека Мазолевского, который и закроет 15-й МДФ.

Мы очень хотели увидеть у нас на фестивале Войтека Мазолевского, ведь в прошлом году он вместе со своим коллективом буквально взорвал джазовые сцены по всей Европе. И мы рады, что к нашим просьбам прислушались польские друзья фестиваля. Собственно, друзья у Владивостокского международного джазового фестиваля везде – в Польше, в США, в Южной Корее, в Японии, во Франции. Консульства этих стран и другие официальные их представительства очень нам помогли составить программу праздника джаза.

Международный джазовый фестиваль во Владивостоке бережно хранит свои традиции, первая и самая важная из которых – мастер-классы (первый проведет Игорь Бутман 9 ноября в 11.30 в Большом зале филармонии, причем вход свободный). Вторая – джем-сейшены, которые объединяют как местных, владивостокских, джазменов, так и именитых гостей. В этом году джемы пройдут в нескольких клубах Владивостока и Находки.

– Самое главное в джемах – возможность слушать, общаться, играть вместе с мировыми звездами, – считает пианист Илья Лушников (он принимал участие в фестивале много раз, начиная с первого, как гость из Хабаровска, а теперь живет во Владивостоке). – В одном джеме несколько лет назад я играл с Себастьяном Студницким, это было незабываемо. А главное, такие встречи дают огромный толчок к росту.

Публика же, как уверены организаторы фестиваля, получит от концертов огромное удовольствие. Кстати, большое внимание к фестивалю отмечено со стороны меломанов из Южной Кореи и Японии.

Кстати

Ginetta’s Vendetta – это отличная возможность послушать джаз в исполнении классных музыкантов. Лидер группы Джинетта Миничелло – певица, композитор и исполнитель ярких сольных партий на корнете, уникальном духовом инструменте, которую она называет «карманной трубой». Ее альбомы и сольные партии неоднократно номинировались на премию «Эмми». Партнеры Джинетты также широко известны в мире современного джаза. Ударник Марчелло Пеллиттери – выпускник музыкальной консерватории Новой Англии, профессор университета Беркли, который участвовал в записи более 100 альбомов со звездами джаза и играл на крупнейших музыкальных фестивалях и телевизионных шоу. Белден Баллок, объехавший многие страны в составе разных музыкальных коллективов, считается одним из самых востребованных басистов США. Выходец из России Илья Луштак – виртуозный гитарист и певец, прозванный слушателями «русский Фрэнк Синатра».

Шарон Кларк влиятельный журнал JazzTimes провозгласил джазовым открытием. Госпожа Кларк получила Золотую медаль на музыкальном фестивале American Traditions Competition в Саванне. Она также взяла первое место на вокальном конкурсе имени Билли Холлидей. Шарон Кларк обладает потрясающим голосом и обаянием. Выпускница всемирно известного музыкального учебного заведения Berklee College of Music Шарон Кларк одинаково искусно поет джаз, блюз, соул и религиозную музыку госпел. У нее прекрасный сочный голос с небольшой хрипотцой и великолепной дикцией. Как говорят джазовые критики, ее прекрасное контр-альто способно заворожить любого слушателя, особое проникновение удается ей в балладах.

Paul LAY Trio – это классический набор инструментов (фортепиано, контрабас, ударные), неизменно качественный французский джаз и отлаженное за годы совместной работы музыкантов звучание.

В европейском джазе, где вся классика уже вписана в музыкальную историю, непросто найти «свой» голос, остается играть музыку просто для собственного удовольствия и к радости слушателя. Такой логики придерживается лидер трио Поль Лэй.

Разумеется, именно классическое музыкальное образование, полученное всеми участниками коллектива, легло в основу написания двух совместных альбомов (The Party и Alcazar Memories), но вектор вот уже несколько лет задает интерес к традиционной индийской музыке, которая местами переплетается с направлением транс.

Киши Мицуаки – известное имя в мире джаза. Его игру отличает своеобразная культура подачи, характерная именно для Японии. Филигранная техника, интеллектуальная утонченность – неотъемлемые составляющие японского джаза, раскрывающие его уникальность. Выступления Киши Мицуаки проходят по всему миру. Он выпустил 14 альбомов, три из которых удостоились премии Selective Gold Disc журнала Swing – старейшего и наиболее авторитетного джазового журнала Японии.

Войтек Мазолевский – представитель польского джаза в лучшем виде. С одной стороны, являясь наследником классиков польского джаза, которых ценят во всем мире, он обращается к классическому звучанию и технике игры, с другой стороны, создает свежую и понятную музыку для молодой аудитории.

Его музыкальная деятельность стала началом бума польской джазовой музыки в начале XXI века, и нетрадиционная в условиях джазовой сцены активность повлияла на новое место этого жанра в сознании преимущественно молодого слушателя.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ