100 лет «забытой» войне В предстоящие выходные глава российского государства Владимир Путин отправляется во Францию для участия в мероприятиях, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.

Для Пятой республики это величайшее событие. Франция в той войне вышла победителем вместе со странами Антанты (Британией, США, Италией, Японией и рядом других стран). Французы считают, что они внесли основной вклад в разгром кайзеровской Германии, а заодно Австро-Венгрии, Турции и Болгарии.

Мне кажется это очень спорным. Поскольку армия Российской империи оттягивала на себя более половины всех немецких войск, да еще и отправляла во Францию свои стрелковые бригады.

В той войне погибло свыше 1,3 миллиона французов. В каждой французской деревушке или городе есть свой памятник с высеченными на нем именами погибших земляков.

Мне доводилось бывать во многих больших и малых городах Пятой республики, не понаслышке знаю, как местное население чтит своих героев, как тщательно ухаживает за захоронениями солдат и офицеров.

А вот в нашей стране памятников погибшим в Первой мировой войне практически нет. Хотя россиян погибло свыше 2 миллионов. Почему? Все просто: это была не наша война. Империалистическая, царская – да. Но не простого народа. Хотя я считаю, что память о жертвах 1914–1917 годов все равно надо хранить. Ведь мы потомки тех убитых соотечественников.

Зато мне не довелось увидеть в Пятой республике ни одного памятника погибшим французам во Второй мировой войне. А ведь потери в ней превысили 600 тысяч. Но к чему им помнить эти события? Париж капитулировал через 43 дня с начала войны. Для сравнения: дом Павлова в Сталинграде не сдавался многократно превосходящим немцам 58 суток. А Ленинград 1000 дней и ночей находился в окружении без продовольствия, света и тепла, с минимумом оружия и боеприпасов.

Для нас это была Великая Отечественная война. Весь народ встал на защиту своей Родины. Жертв было безумно много, но свобода и независимость Отчизны были важней. Поэтому наши памятники поставлены погибшим в 1941–1945 годах.

Недавно наш президент Владимир Путин в документальном фильме задал риторический вопрос: «А зачем нам такой мир, если там не будет России?» Пусть этот мир постарается найти на него ответ.

Автор: Николай КУТЕНКИХ