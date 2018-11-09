В говядине обнаружили ДНК курицы Куриный фарш выдавал за говяжий предприниматель из Надеждинского района.

Специалисты Россельхознадзора проводили плановую проверку мясных полуфабрикатов, произведенных предпринимателем из Надеждинского района.

По результатам лабораторных испытаний, как сообщила пресс-служба ведомства, в партии мясного фарша, заявленного производителем как фарш из говядины, обнаружена ДНК курицы. Это свидетельствует о фальсификации продукции, замене части мяса более дешевым сырьем. За попытку схитрить у производителя будет отозвана декларация на серийный выпуск продукции.

Автор: Отдел новостей «В»