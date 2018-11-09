В говядине обнаружили ДНК курицы

Куриный фарш выдавал за говяжий предприниматель из Надеждинского района.

9 нояб. 2018 Электронная версия газеты "Владивосток" №4429 (6134) от 9 нояб. 2018

Специалисты Россельхознадзора проводили плановую проверку мясных полуфабрикатов, произведенных предпринимателем из Надеждинского района. 

По результатам лабораторных испытаний, как сообщила пресс-служба ведомства, в партии мясного фарша, заявленного производителем как фарш из говядины, обнаружена ДНК курицы. Это свидетельствует о фальсификации продукции, замене части мяса более дешевым сырьем. За попытку схитрить у производителя будет отозвана декларация на серийный выпуск продукции.

Автор: Отдел новостей «В»