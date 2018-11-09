Сошлись в дуэли две подлодки Дизельные подводные лодки Тихоокеанского флота из состава Приморской флотилии разнородных сил провели в акватории залива Петра Великого учения, в ходе которых устроили дуэль.

Как сообщила пресс-служба ТОФ, субмарины совершенствовали практические навыки по поиску и атаке подлодок условного противника при двустороннем применении оружия.

Одна из лодок скрытно, маскируясь, вошла в назначенный район, обнаружила субмарину противника, а затем, заняв выгодную позицию, условно атаковала ее торпедным оружием. Другой подводный корабль выполнил маневр уклонения с выходом в атакующую позицию.

Также подводники отработали отрыв от преследования противником с постановкой помех и ложных целей.

Автор: Отдел новостей «В»