Сошлись в дуэли две подлодки

Дизельные подводные лодки Тихоокеанского флота из состава Приморской флотилии разнородных сил провели в акватории залива Петра Великого учения, в ходе которых устроили дуэль.

9 нояб. 2018 Электронная версия газеты "Владивосток" №4429 (6134) от 9 нояб. 2018

Как сообщила пресс-служба ТОФ, субмарины  совершенствовали практические навыки по поиску и атаке подлодок условного противника при двустороннем применении оружия.

Одна из лодок скрытно, маскируясь, вошла в назначенный район, обнаружила субмарину противника, а затем, заняв выгодную позицию, условно атаковала ее торпедным оружием. Другой подводный корабль выполнил маневр уклонения с выходом в атакующую позицию. 

Также подводники отработали отрыв от преследования противником с постановкой помех и ложных целей.

Автор: Отдел новостей «В»