Удачи в Токио, Лилия! Воспитанница Владивостокской муниципальной ДЮСШ «Гармония» Лилия Ахаимова выступила в составе женской сборной России, завоевавшей серебряные медали в командном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходил в столице Катара Дохе.

Как сообщила пресс-служба края, свою спортивную карьеру Лилия начала в 2002 году в детско-юношеской спортивной школе «Гармония», где она занималась на протяжении девяти лет под руководством тренера Ларисы Недовесовой. Талантливая спортсменка постоянно принимала участие в чемпионатах Приморского края и Дальневосточного федерального округа, где неоднократно становилась победительницей и призером, выполнила норматив мастера спорта. В 2011 году вместе с родителями Лилия переехала в Санкт-Петербург, где перспективную гимнастку заметили.

С 2017 года Лилия Ахаимова вошла в основной состав национальной сборной. На состоявшемся с 25 октября по 3 ноября чемпионате мира по спортивной гимнастике – 2018 Лилия стала серебряным призером в командном многоборье. По итогам международного турнира российская сборная завоевала два золота, три серебра и две бронзы и выполнила главную задачу – получила право выставить полный состав на летних Олимпийских играх – 2020 в Токио.

Автор: Отдел новостей «В»