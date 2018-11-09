Водолазов возвращают из предельной для работы глубины На спасательном судне «Игорь Белоусов», с борта которого 30 октября впервые в истории Военно-морского флота России было совершено рекордное погружение на глубину 416 метров, продолжается процесс вывода водолазов из-под повышенного давления.

Поскольку погружение осуществлено методом длительного пребывания в барокамере с применением современного глубоководного водолазного комплекса ГВК-450, акванавтов под круглосуточным наблюдением врачей-спецфизиологов и техников, контролирующих устойчивую работу систем, постепенно адаптируют к нормальным условиям. В настоящее время уже пройден своеобразный экватор процесса декомпрессии, в ходе которого давление в комплексе барокамер соответствует глубине менее 200 метров. Завершение эксперимента и вывод водолазов из барокамеры намечен на вторую половину ноября, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

По словам научного руководителя экспериментальных спусков на водолазном комплексе ГВК-450 капитана 1-го ранга Андрея Краморенко, комплекс полностью подтвердил свои характеристики и обеспечил проведение тренировки водолазов, в ходе которой были отработаны действия по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке на глубине, близкой к предельной для работы водолазов.

Автор: Отдел новостей «В»