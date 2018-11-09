Критик станет автором диктанта Автором Тотального диктанта – 2019 станет критик, литературовед, писатель Павел Басинский. Это известный российский литератор, член жюри премии Александра Солженицына и премии «Ясная Поляна» имени Льва Толстого, сообщается на сайте Тотального диктанта.

Павел Басинский специализируется на творчестве русских писателей конца XIX – начала XX века, в частности, Льва Толстого и Максима Горького. За книгу «Лев Толстой: бегство из рая» в 2010 году был удостоен премии «Большая книга». По сценариям Павла Басинского сняты документальные фильмы о Максиме Горьком, Михаиле Зощенко и других писателях, а также художественный фильм Авдотьи Смирновой «История одного назначения», получивший приз за лучший сценарий на «Кинотавре».

– Конечно, я мгновенно согласился, – отметил Павел Басинский на пресс-конференции Тотального диктанта. – От таких предложений не отказываются, это честь огромная – написать четыре текста для аудитории подобных географических масштабов. Что касается фрагментов, то это будут не совсем ординарные тексты, возможно, детективные истории, связанные между собой, обладающие общей идеей. Поэтому в качестве сюжетов я выбрал пьесу «Моцарт и Сальери» Александра Пушкина для первого фрагмента, «Мертвые души» Николая Гоголя для второго и «На дне» Максима Горького для третьего. А четвертый текст не мог обойтись без Льва Толстого, это самый близкий мне писатель.

Кстати, основное новшество Тотального диктанта – 2019, по словам организаторов, – это четыре части текста диктанта вместо традиционных трех. Такое нововведение в развитии акции повысит интерес к нему на американских континентах. Ранее в США, Канаде, Мексике и других странах писали третью часть текста в дополнительное время. Теперь Северная и Южная Америка напишут свою часть Тотального диктанта, а любой желающий сможет присоединиться к жителям этих континентов онлайн в 23.00 по московскому времени.

Автор: Отдел новостей «В»