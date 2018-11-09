В игорной зоне иностранцы интересовались раскопками артефактов Журналисты известных медийных изданий стран Северо-Восточной Азии познакомились с достопримечательностями Приморья, сообщили в пресс-службе края.

Для представителей прессы из провинций Цзилинь Китая, Кангвон Республики Корея, японской префектуры Тоттори и Центрального Аймака Монголии была организована экскурсия на основные инвестиционные и туристские проекты региона, благодаря уникальности которых наш край занимает первые позиции в туристических рейтингах.

Как сообщили организаторы пресс-тура, журналисты и редакторы побывали на кондитерской фабрике «Приморский кондитер», выпускающей известную по всей России «птичку», и в Приморском океанариуме, где для участников тура подготовили развлекательную и научно-познавательную программу.

Кроме того, гостям был представлен самый масштабный на данный момент туристический проект на всем Дальнем Востоке – интегрированный развлекательный курорт «Приморье», который включает в себя игорную зону, а также в будущем предусматривает создание различных тематических развлекательных объектов для массового и семейного отдыха. Как отметил директор краевого департамента туризма Константин Шестаков, журналистов заинтересовал формат реализации данного проекта. По его словам, многие профильные эксперты отмечают, что создание интегрированных курортов, предлагающих клиентам разнообразные варианты отдыха, наиболее эффективно, а туристские продукты, включающие такие курорты, очень востребованы.

«На сегодняшний день под застройку гостинично-развлекательных комплексов передано 263 гектара. Развитие проекта осуществляется в формате интегрированного курорта, и развлекательному сегменту уделяется наибольшее внимание. Мы должны предложить конкурентный продукт для широкого списка потенциальных клиентов. Сегодня основной акцент мы делаем на привлечении новых инвесторов и контроле за исполнением обязательств существующих инвесторов. На сегодняшний день в активной стадии строительства три объекта: гостинично-развлекательные комплексы Naga Vladivostok, Shambala, Selena с общим объемом инвестиций почти 700 миллионов долларов США. На данный момент это один из крупнейших и активно развивающихся курортов России», – сообщил Константин Шестаков, подчеркнув, что запуск объектов второго этапа проекта игорной зоны запланирован на 2020 год.

Во время посещения ИРК «Приморье» гостей особенно заинтересовали спасательные археологические работы, которые ведутся на его территории. Ученым уже удалось изъять уникальные артефакты, а также обнаружить останки людей восточноазиатских народов, проживавших здесь более 2,5 тысячи лет назад.

По отзывам самих представителей прессы, приморские достопримечательности вызвали у них не только высокий профессиональный интерес, но и желание посетить регион уже в качестве туристов.

Автор: Отдел новостей «В»