Партия сказала: не надо! Почему кандидата от КПРФ не будет на выборах губернатора Приморья в декабре?

В минувшую субботу приморское отделение КПРФ провело конференцию, посвященную выдвижению кандидата от партии на грядущие губернаторские выборы. То, что обещало стать одной из основных интриг избирательной кампании, обернулось ничем. Коммунисты приняли решение в выборах не участвовать.

О том, что могло послужить причиной данного отказа, какие политические плюсы и минусы из этого решения вытекают, почему приморский крайком КПРФ затянул с организацией регионального съезда – эти и другие вопросы обсудили эксперты в авторской программе «Разговор с Андреем Калачинским» на радио «Лемма». Гостем студии стала политолог и политический обозреватель Ольга Кишаковская.

Отметим, что приморские коммунисты намеревались провести региональную конференцию еще в конце октября. Однако собраться в назначенный день не смогли. По их словам, причиной стал отказ в предоставлении заранее арендованной площадки.

– Дело в том, что даже несмотря на данный отказ, у коммунистов была возможность выдвинуть кандидата еще в предыдущие выходные, – считает Ольга Кишаковская. – Они перенесли конференцию почти на неделю – на 3 ноября, настаивая на том, что избирательную комиссию нужно извещать о проведении конференции за три дня. Хотя на самом деле в Избирательном кодексе Приморского края прописано, что комиссию необходимо уведомлять о проведении конференции за день. Три дня приходится на случаи, если конференция проводится за пределами Владивостока, куда тяжело добраться. В этом плане со стороны коммунистов имелось некое лукавство. Они никак не отреагировали и не прокомментировали, почему ими были названы такие сроки. Создается впечатление, что они тянули время.

Сама же конференция проводилась за закрытыми дверями.

– Если партия борется за реальную власть, то она должна быть заинтересована в том, чтобы о ее действиях, дискуссиях знало как можно больше людей. Следовательно, должны были допустить на свои мероприятия и как можно больше журналистов. Такого не произошло. Почему коммунисты закрылись от прессы? – удивился Андрей Калачинский.

– Возможно, были опасения, что на решение политического бюро КПРФ об отказе в участии на выборах будут высказаны разные точки зрения, разные позиции, – отметил политолог. – Опасения ненапрасные. Насколько мне известно, по этому вопросу возникли серьезные прения. Бюро крайкома высказалось за то, чтобы не участвовать в выборах. С этой позицией выступили первый секретарь крайкома Анатолий Долгачев, его сахалинский коллега Павел Ашихмин, глава владивостокского комитета Артем Самсонов. Но были и мнения против. Наиболее ярых противников решения попросили покинуть зал. И такие разногласия решили не выводить в публичное пространство.

КПРФ обосновала свое решение не выдвигать кандидата на декабрьские выборы губернатора Приморского края тем, что не согласна с отменой результатов сентябрьского голосования. По мнению коммунистов, их кандидат уже победил во втором туре, итоги которого забраковала Избирательная комиссия Приморского края в силу многочисленных нарушений.

– Здесь у коммунистов очень интересная позиция, – отмечает Ольга Кишаковская. – Они говорят, что не будут участвовать в декабрьских выборах, потому что считают, что сентябрьские выборы были легитимными. Требуют признать это через суд. Но возникает вопрос: а чем вы занимались с сентября? Плюс к этому сами иски в суд были составлены представителями КПРФ некорректно, так что суд не мог их принять по формальным причинам. Создается впечатление, что они с самого начала не были настроены на борьбу за губернаторское кресло и решили спрятать свое нежелание за ширмой судебных споров.

По словам Андрея Калачинского, еще одной причиной отказа КПРФ от участия в выборах могли стать опасения не пройти муниципальный фильтр. Кандидату от партии необходимо собрать подписи более 140 муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. Однако эти опасения эксперты посчитали беспочвенными.

– Дело в том, что коммунисты беспроблемно прошли муниципальный фильтр перед сентябрьскими выборами, – отметила Ольга Кишаковская. – У них есть свой партактив в районах – это порядка 90 депутатов. Собрать подписи еще 50 человек не так тяжело. Тем более что глава Приморья Олег Кожемяко публично заявил, что он за открытую и честную политическую борьбу, и пообещал помощь своим оппонентам в сборе депутатских подписей. Олег Кожемяко прекрасно понимал, что большинство муниципальных депутатов – члены партии «Единая Россия» и что к его заявлению прислушаются. Но дело в том, что КПРФ этой возможностью даже не воспользовалась.

– Когда мы слышим, как партии критикуют друг друга, надо понимать, что на самом деле у них есть и другие отношения, вполне лояльные, потому что они так или иначе работают в симбиозе, – считает Андрей Калачинский. – Вопрос об участии в выборах очень важен. Я думаю, с учетом заявления Олега Кожемяко и общей политической обстановки представителю компартии помогли бы пройти муниципальный фильтр. Иначе это стало бы скандалом, который бы еще хуже повлиял на ситуацию в Приморском крае.

– В итоге мы получили ситуацию, когда партия, самостоятельно отказавшись от намерений принимать участие в выборах, ударила себя же по рукам. Сегодняшние коммунисты после того, что они совершили в субботу (отказались от участия в выборах. – Прим. авт.), должны в Мавзолей ходить каяться, – заключила политолог.

Потерянная возможность

По словам Андрея Калачинского, решение приморской ячейки КПРФ могло просто отразить мнение их старших коллег из центрального комитета партии.

– Если посмотреть в целом по России, как проходили выборы губернаторов и как в них участвовали кандидаты от КПРФ, то выясняется интересная вещь, – отметил ведущий. – Так, например, на выборах в Орловской области в этом году победил коммунист Андрей Клычков. Орловская область – это родина Геннадия Зюганова, лидера КПРФ. Естественно, ему приятно, что у него на Орловщине губернатор коммунист. Самое интересное, что предыдущего губернатора, который тоже был представителем КПРФ, досрочно убрали с должности, потому что он явно не справлялся.

– Причем Андрея Клычкова на пост врио губернатора назначил президент Владимир Путин, – подчеркнула Ольга Кишаковская. – «Единая Россия» в тех выборах вовсе не участвовала и не составляла конкуренции. В этом прослеживаются договоренности между партиями. Я думаю, что и сейчас на высшем уровне КПРФ было принято решение, что они достаточно показали себя в Приморье и кандидатуру на декабрьские выборы выдвигать не стоит. Если бы люди проголосовали за коммуниста и он вынужден был стать губернатором, то оказался бы в очень тяжелой ситуации. У него нет контактов с федеральными органами, нет контактов с местными элитами, нет ни ресурса, ни команды. Однако задача любой политической партии – борьба за власть. Для КПРФ участие в выборах – это возможность либо проявить себя, либо напомнить о себе. Впереди 2021 год, выборы в Законодательное собрание региона и в Госдуму. Мне кажется, что решение КПРФ не участвовать в декабрьских выборах будет преследовать партию ближайшие три года.

Автор: Евгений СИДОРОВ