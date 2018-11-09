В Ночь искусств играли в «Монополию» Театральные постановки, фотовыставки и необычные мастер-классы прошли по всему Приморью в рамках культурно-образовательной акции «Ночь искусств» 4 ноября. В этом году темой события стал День народного единства, который собрал жителей и гостей Ночи искусств под слоганом «Искусство объединяет».

Всего, как сообщила пресс-служба края, только на крупных площадках в этот день побывало около 1,7 тысячи человек.

Так, гости Приморской картинной галереи смогли насладиться поэзией, танцами и песнями, посмотреть спектакль в формате читки, изготовить на мастер-классе обережную куклу и окунуться в эпоху Брюллова.

В Доме-музее семьи Сухановых в интерьерах XIX века для гостей развернулись два представления. Среди них – презентация экономической игры «Владей Востоком». За основу взяты традиционные принципы «Монополии» и дополнены приморскими реалиями начала прошлого века.

Также в Приморском краевом центре народной культуры прошла интерактивная выставка фотографий «Фотоночь», а в театре Горького состоялся спектакль по пьесе Романа Беккулова «Фрегат «София». В уссурийском театре драмы имени Комиссаржевской зрителю представили спектакль «С любимыми не расставайтесь».

Автор: Отдел новостей «В»