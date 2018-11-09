Обладателя Гран-при конкурса «Волонтер года – 2018» наградят путевкой в «Океан» Завершающийся Год добровольца в России отметят во Владивостоке с размахом. 5 декабря в студенческом клубе Дальрыбвтуза «Паллада» (Луговая, 52а) не только выберут лидеров среди городских добровольцев, но и подарят общественно активной молодежи концерт лучших исполнителей проекта Молодежного ресурсного центра (МРЦ) «Квартирник Лампа».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, уже начали поступать первые заявки на участие в городском конкурсе «Волонтер года – 2018». Претенденты на победу предоставили в электронном виде заявку, копию личной волонтерской книжки, благодарственных писем и иные конкурсные материалы (фото, видео).

«Заявки мы будем принимать до 25 ноября включительно. Конкурсантами могут стать все желающие, которые с 1 сентября 2017-го по 1 сентября 2018 года организовали различные социальные акции, помогали в проведении государственных и городских мероприятий в нашем родном Владивостоке. Возраст участников не ограничен», – отметили в муниципальном учреждении, работающем при администрации города «Молодежный ресурсный центр».

Победителей и призеров выберет экспертный совет конкурса «Волонтер года – 2018», а церемония награждения самых активных общественников пройдет в Международный день добровольца и День добровольца России 5 декабря.

Заявки от соискателей принимают в офисе МКУ «Молодежный ресурсный центр» (Пограничная, 12) с 10.00 до 16.00 в рабочие дни, а также на адрес электронной почты info@mrc-vlad.ru.

Победители в каждой номинации получат дипломы, памятные подарки, а обладатель Гран-при – бесплатную путевку на профильную смену в ВДЦ «Океан».

Дополнительная информация по участию в конкурсе «Волонтер года – 2018» по телефону 222-22-94.

Организатором конкурса выступает МКУ «Молодежный ресурсный центр» при поддержке управления по делам молодежи администрации Владивостока.

Автор: Отдел новостей «В»