Красивая купюра – не всегда деньги Фальшивые двухтысячные купюры стали выявлять на Дальнем Востоке, сообщили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России.

За девять месяцев этого года в регионе было обнаружено 385 подделок. Больше всего в Приморье – 202 поддельные купюры, в Хабаровском крае – 99, в Сахалинской области и Республике Саха (Якутия) – по 22 поддельных денежных знака, в Амурской области – 21.

– Чаще всего среди подделок встречаются пятитысячные банкноты – таких в банковском секторе ДФО выявлено 308. Фальшивок номиналом 1000 рублей выявили 59. Кроме того, впервые обнаружены поддельные банкноты номиналом 2000 рублей в количестве 10 штук. Фальшивые дензнаки номиналом 10, 50 и 100 рублей были обнаружены всего восемь раз, – прокомментировал начальник управления наличного денежного обращения Дальневосточного ГУ Банка России Олег Карепов.

Вместе с тем, по словам эксперта, на протяжении последних лет на Дальнем Востоке, как и по России в целом, наблюдается устойчивая тенденция снижения количества выявляемых подделок. Это результат работы Банка России по совершенствованию защитных признаков банкнот.

Автор: Отдел новостей «В»