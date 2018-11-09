Гидробионтов тысячами считают Более четырех лет научные сотрудники ДВФУ и ДВО РАН вели масштабную исследовательскую программу по многостороннему изучению дальневосточных морей.

Проект выполнялся за счет мегагранта Российского научного фонда. Ученые работали по пяти крупным направлениям: создание технологий учета, воспроизводства и контроля биоресурсов, методов оценки загрязнения морских экосистем, а также новых лекарственных препаратов и продуктов питания. В работах было задействовано 100 сотрудников ДВФУ и ДВО РАН. По итогам исследований уже опубликовано 568 научных статей, в том числе 331 – в международных журналах.

Как сообщила пресс-служба ДВФУ, одним из главных итогов программы стало открытие новых видов гидробионтов – всего ученые обнаружили более 6900 видов. Это превышает количество видов в экономической зоне всех стран Европы. Особенно богато Японское море: в результате глубоководных исследований число выявленных организмов выросло в шесть раз по сравнению с ранее известным, при этом 201 из 621 вида оказался новым для науки.

– Глубинные исследования переворачивают наше представление о биологическом разнообразии. В дальневосточных морях обнаружены сотни и сотни ранее неизвестных организмов, – отметил вице-президент РАН, заведующий кафедрой биоразнообразия и морских биоресурсов Школы естественных наук ДВФУ Андрей Адрианов. – Сейчас команда ученых занимается описанием новых видов, и нам еще только предстоит оценить потенциал их использования. У многих гидробионтов выявлены важные противоопухолевые и антибактериальные свойства, а значит, они могут стать основой для создания новых лекарственных препаратов.

Автор: Отдел новостей «В»