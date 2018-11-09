Пушкинскую закатают в три слоя Во Владивостоке подрядная организация – ООО «ФедералСтрой» – ремонтирует проезд от Пушкинской до Светланской.

Недавно участки, необходимые для ремонта, были оформлены в муниципальную собственность, что позволило начать их восстановление, отметили в пресс-службе мэрии. Долгожданный ремонт здесь ведется в рамках городской программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство территории Владивостокского городского округа».

Восстановление проезда началось с разборки верхнего деформированного асфальтобетонного покрытия, разборки покрытия из бетонных плит, монолитных бетонных заделок и бетонных конструкций. Слабые грунты рабочие заменили на скальные породы, выполнили устройство щебеночного основания толщиной 25 см и приступили к устройству асфальтобетонного покрытия.

«На улице Пушкинской будет уложено три слоя асфальтобетонного покрытия. Последний, защитный слой – из щебеночно-мастичного асфальтобетона, – отметил главный специалист управления дорог и благоустройства Сергей Ткачев. – Также будут установлены гранитные бордюры и выполнено устройство пешеходной зоны. Частично тротуар будет с покрытием из асфальтобетона, частично – из брусчатки, как на Светланской. Предусмотрено также понижение бортовых камней в местах сопряжения с проезжей частью и устройство тактильной плитки для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья».

Чтобы дорога служила долго, на первом этапе работ была отремонтирована система ливневой канализации, а также заменены плиты-перекрытия колодцев инженерных сетей.

«Дополнительно выполнено устройство трубопровода диаметром 315 мм и четырех дождеприемных колодцев с дальнейшим подключением в существующую сеть ливневой канализации на ул. Светланской», – рассказали специалисты.

Отметим, что ремонт проезда совпал с благоустройством Пушкинского сквера, которое ведется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Как уже писал «В», скоро здесь появятся дорожки из плитняка, новые лестницы, амфитеатр, зеленые насаждения и лавочки.

Автор: Отдел новостей «В»