Врио губернатора заподозрили в лояльности населению Рыбопромышленники на снижение цен не жалуются. Но ФАС проинформировали...

В ряде магазинов Владивостока резко снизились цены на свежемороженую рыбу. С начала ноября заметно подешевели горбуша, камбала, навага, сельдь и минтай.

Как сообщили в пресс-службе края, рыбу по социальным ценам приморцы смогут приобрести в супермаркетах «Реми», «Самбери», «Фреш 25», «ОК», «Парус», «Мой Март» и «Рыбный островок». Например, неразделанную горбушу можно приобрести за 110 руб. за килограмм, навагу – за 45 руб., а сельдь – за 49 руб.

Бизнесу напомнили о социальной ответственности

На самом деле это знаковое событие для нашего региона. Ненормальность ситуации – рыбопродукция в рыбодобывающем регионе стоит столько же, а зачастую и меньше, чем на западе страны, куда ее с Дальнего Востока везут несколько тысяч километров, – обсуждалась годами. Приморцы недоумевали: почему в рыбном крае даже «народные» морепродукты становятся все недоступнее? Разбираться в этой головоломке власти не торопились: добытчики кивали на продавцов, те на перекупщиков и торговые сети… Дальше разговоров о необходимости решить эту проблему дело не шло.

Вопрос о неоправданно высоких розничных ценах в регионе на рыбопродукцию поднял и врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на XIII Международном конгрессе рыбаков, прошедшем во Владивостоке в начале октября. В своем выступлении на форуме он обозначил проблему: «Сегодня при общей добыче в 600 тысяч тонн весь Приморский край потребляет едва ли 6 тысяч тонн в год. Наши рыбаки работают, выполняют планы, ставят рекорды. Однако рост уловов почему-то не сказывается на конечной цене рыбной продукции в магазинах. Рекордные объемы не делают дары моря более доступными для жителей рыбодобывающего региона». Глава Приморья достаточно жестко напомнил рыбохозяйственникам, что они добывают и перерабатывают ресурсы национальные. Поэтому обязаны считаться с интересами населения. И принять более активное участие в деле наполнения местного рынка качественной и недорогой рыбой.

Покупатель сможет следить за торговыми накрутками

– На конгрессе глава региона пообещал добиться появления в продаже рыбной продукции по доступным ценам, – напомнил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. – Возможно, не все с должным вниманием отнеслись к инициативе Олега Кожемяко. Ведь не раз эта проблема уже поднималась и общественностью, и властями, но обсуждение ее не приводило к ожидаемым результатам.

Сейчас же за короткий срок была проделана колоссальная работа. Переговоры велись и с рыбаками, и с владельцами крупных торговых сетей, включая специализированные магазины. И уже 1 ноября было подписано соглашение о сотрудничестве между рыбохозяйственными компаниями и предприятиями торговли на территории края. Этот договор настолько важен для населения, особенно для социально незащищенных граждан, что на церемонии подписания присутствовали инициатор долгосрочного проекта Олег Кожемяко и заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук. Пока что подешевели горбуша, камбала, навага, сельдь и минтай. Но в отдаленной перспективе к этой акции намерены присоединиться и производители рыбных консервов и продукции из кальмара.

– За счет чего рыба стала дешевле?

– Рыбаки отправляют ее по себестоимости напрямую в торговлю, минуя посредников. А торговля обязалась сделать минимальную наценку – до 15 процентов. Совсем обойтись без этого нельзя, ведь торговые сети также несут расходы по хранению продукции, оплате аренды и коммунальных услуг, заработной плате своих сотрудников, налоговым платежам.

– Кто из рыбодобывающих компаний присоединился к акции?

– Это ряд крупных предприятий региона – Находкинская база активного морского рыболовства, «Русская рыбопромышленная компания», «Акватехнология», «Доброфлот», Преображенская база тралового флота и ряд других. Также акцию поддержали супермаркеты и магазины. На первых порах рыбу по социально доступным ценам будут продавать во Владивостоке в 44 торговых точках. Затем акция распространится на все Приморье, а количество магазинов достигнет 80. На продукции с надписью «Социальная программа «Приморская рыба» будет указана цена производителя и цена реализации. Это позволит покупателям самим следить за ценовыми накрутками. Магазинам также рекомендовали продавать продукцию порционно. У жителей края должна быть возможность приобретать морепродукты в нарезке, а не целыми рыбинами, что некоторым людям не по карману, к тому же это удобней в приготовлении.

А народу что важнее?

Между тем инициатива врио губернатора Приморья Олега Кожемяко сделать рыбу действительно доступной для населения насторожила федеральных чиновников и некоторые рыбохозяйственные объединения. Как сообщает агентство «РБК» со ссылкой на сайт Федеральной антимонопольной службы (ФАС), ряд рыбацких ассоциаций, в частности Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), проинформировали антимонопольное ведомство, что власти Приморья предложили «проработать вопрос» о заключении с конкретными торговыми сетями соглашений о поставках рыбной продукции по сниженным ценам.

Снижение цен на рыбную продукцию и иные продукты питания – это безусловный плюс для потребителей, считают в ФАС, но оно должно осуществляться «на законной, рыночной основе, посредством развития конкуренции на отраслевых рынках, а не путем установления плановых показателей в конкретном регионе».

Ранее об обращении в ФАС Ассоциации добытчиков минтая сообщал и портал Zrpress. Их петицию, как указывает интернет-издание, прокомментировал сам Олег Кожемяко. «Не успели мы сделать заявление о снижении в ряде супермаркетов цен на рыбу, как Ассоциация добытчиков минтая уже направила на меня жалобу в ФАС. Мы ждем сейчас реакцию Федеральной антимонопольной службы. Но в любом случае эту работу будем продолжать», – подчеркнул врио губернатора Приморья.

ФАС заявила, что намерена проверить, нарушают ли власти региона антимонопольное законодательство. Но самое интересное, что сами рыбопромышленники, даже те, кто обращается в ФАС с жалобами, считают инициативу Олега Кожемяко правильной и заслуживающей масштабирования. Так, по сообщению ТАСС, та же ВАРПЭ поддерживает инициативу врио губернатора Приморского края о снижении цен и не считает ее нарушением.

«ВАРПЭ готова помогать всем руководителям региональных органов власти добиваться того, чтобы рыба стала по-настоящему доступной для людей. Именно ясное понимание того, как устроен государственный механизм регулирования, заставил ВАРПЭ обратиться за разъяснениями в ФАС», – приводит пояснения организации ТАСС. Представители ВАРПЭ полагают, что в Приморском крае создан важный прецедент влияния на цены в интересах людей и теперь необходимо этот результат зафиксировать надолго.

Пусть ФАС интересуется ростом цен

Сам Олег Кожемяко уверен в правильности принятого решения – обеспечивать стабилизацию цен на продукты в регионе. О том, что работа по снижению цен на рыбу в Приморье будет продолжена, врио губернатора края подтвердил и на встрече с жителями города Фокино во время рабочей поездки в муниципалитет в среду, 7 ноября. Как отмечает пресс-служба региона, одна из участниц встречи спросила у Олега Кожемяко, планирует ли он отказаться от своей инициативы по снижению цен на рыбу в магазинах Приморья после поступления жалобы в ФАС от Ассоциации добытчиков минтая.

«Вам удалось договориться с рыбодобывающими компаниями о снижении цен в некоторых магазинах. ФАС усмотрела в этом нарушение. Не планируете ли аннулировать свою инициативу и что в этой отрасли нужно еще сделать, по вашему мнению?» – спросила она.

Врио губернатора подчеркнул, что свое поручение отменять не собирается.

– Я на эти вещи смотрю просто и понятно: каждый должен заниматься своей работой. Пусть ФАС смотрит за ростом цен, а не за ограничением роста. Штрафовать губернатора за снижение цены – это абсурдное дело, – заявил Олег Кожемяко. – Наценки на рыбу были сумасшедшие. Мы нашли несколько торговых сетей, которые согласились работать по понятным правилам и снизили цены. Это первый шаг в этом направлении, и он вызвал такую волну протестов со стороны заинтересованных лиц. Но работа будет продолжена – количество торговых сетей будем расширять, – сообщил Олег Кожемяко.

Автор: Николай КУТЕНКИХ, Татьяна ЯРМОЛЕНКО