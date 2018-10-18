Какэмоно пожар не грозит Без малого две недели посетители, желающие побывать в Доме-музее семьи Сухановых, натыкались на вежливое уведомление на двери: музей временно закрыт. Некоторые даже начали паниковать, мол, вот еще один очаг культуры гаснет… На самом деле поводов для паники нет – дом-музей был закрыт на обновление системы безопасности и пожарной сигнализации. А это чрезвычайно важно именно для сохранения и работы очага культуры.

– Мы заботимся о безопасности наших посетителей и коллекций, – сказал директор Приморского музея имени В.К. Арсеньева Виктор Шалай. – Приносим свои извинения посетителям и надеемся, что они с пониманием отнеслись к временным неудобствам.

И вот обновление завершено. Сегодня в музее работает выставка какэмоно – уникальных вертикальных свитков из шелка и бумаги в традиционной монохромной живописи. Все картины – из коллекции Алены Смышляевой.

Какэмоно – это вид традиционной восточной живописи, зародившейся в Китае и позже, в XVI–VXII веках, пришедшей в Японию. Картины, созданные в этом направлении, очень напоминают собой акварели, но на самом деле в их написании используют черную художественную тушь.

Все работы в Доме-музее Сухановых относятся ко времени эпохи Сева – период в истории Японии с 1926-го по 1989 год, когда императором был Хирохито (1901–1989 гг.). Девизом своего правления он выбрал Сева, что можно перевести как «просвещенный мир».

– Япония с трепетом относится к своим традициям. На протяжении столетий изобразительное искусство, занимающее важное место в культуре страны, почти не менялось, – говорит Алена Смышляева. – И какэмоно, выполненные всего лишь в прошлом веке, во многом напоминают работы древних мастеров.

Автор: Отдел новостей «В»