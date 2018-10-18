Все 10 лет вперед и с песней Первый серьезный юбилей отмечает в этом году эстрадный оркестр Морского государственного университета имени Невельского – 10 лет со дня создания.

В 2008 году «В» впервые написал о новом коллективе, который готов вносить свои ноты в музыкальную и культурную палитру Владивостока, и пожелал морскому оркестру долгой творческой жизни. Как оказалось, мы попали в точку!

10 лет музыканты не только продолжают активно развивать лучшие традиции духовых оркестров России, но и постоянно растут в творческом и профессиональном уровне.

– В МГУ духовые оркестры были всегда, – напомнил главный дирижер и художественный руководитель коллектива Анатолий Якименко. – Один из первых оркестров появился еще в 40-е годы прошлого века, а в 60-е годы духовой оркестр Владивостокского высшего мореходного училища считался одним из самых лучших в городе. С тех пор за морским вузом закрепилась слава самого песенно-музыкального во Владивостоке.

Созданный по инициативе Анатолия Якименко и группы музыкантов эстрадный оркестр МГУ успел завоевать внушительный авторитет и международное признание. В июне 2010 года оркестру аплодировали тысячи гостей на заключительном вечере Международной дипломатической морской конференции в Маниле (Филиппины). А уже в сентябре музыкантам выпала честь участвовать во Всемирной выставке в Шанхае в павильонах России – «В» писал о том, какое сильное впечатление произвело выступление владивостокского оркестра на тогдашнего президента России Дмитрия Медведева. В 2011 году оркестр получил Гран-при юбилейного XV краевого фестиваля музыкальных ансамблей Приморья «Арго-2011». Затем стал лауреатом студенческого конкурса «Метроном» и дипломантом международного джазового фестиваля во Владивостоке. Активно выступая в Приморье и его столице, вузовский коллектив при этом успевает принимать участие в культурных мероприятиях Федерального агентства морского и речного транспорта в Москве.

– Сегодня у нас в штате как профессиональные музыканты, так и курсанты и студенты Морского университета с музыкальным образованием. В репертуаре более сотни произведений джазовой, эстрадной и танцевальной музыки, – говорит Анатолий Якименко. – Мы регулярно сотрудничаем с ведущими музыкантами и исполнителями края, с нами пели Александр Пстыга, Денис Давыдов и многие другие… Эти 10 лет были насыщены событиями. Мы играли в разных странах и городах, выступали на международных фестивалях и давали сольные концерты в лучших залах Владивостока. Наш коллектив поддерживают спонсоры, благодаря чему нам удалось на 60 процентов обновить духовые инструменты: мы приобрели комплект саксофонов, флейту, кларнет, трубы, тромбоны, ударные инструменты и звуковую аппаратуру. В этом году к нам пришли новые музыканты из оркестров Находки и Кавалерово. В арсенале самых интересных программ. Например, детский концерт, собравший полный зал и получивший массу положительных откликов. Подлинный всплеск интереса зрителей города вызвал концерт коллектива в Пушкинском театре, где мы исполнили музыкальные иллюстрации Георгия Свиридова к повести Пушкина «Метель». После этой эксклюзивной программы последовал настоящий аншлаг на концерте в клубе железнодорожников. На этой сцене зрители восторженно встретили квартет «О чем поют мужчины». Думаю, что одним из самых интересных проектов нашего коллектива является плац-концерт, который стал изюминкой церемоний встреч на плацу делегаций Министерства транспорта РФ, Росморречфлота и зарубежных гостей. Используя элементы шоу, оркестр на этих дефиле показывает возможность совмещения эстрадного и строевого репертуара.

Да, эстрадно-духовой оркестр Морского университета является единственным профессиональным коллективом среди гражданских вузов Сибири и Дальнего Востока, который выполняет не только функции концертного оркестра, но и исполняет служебно-строевой репертуар. Мы учились специально на строевых занятиях шагу, дефиле (перестроение во время ходьбы и исполнения музыкального произведения)…

25 октября в холле учебного корпуса № 1 Морского университета откроется фотовыставка, приуроченная к празднованию 10-летия эстрадного оркестра МГУ имени Невельского, а 27 октября состоится юбилейный концерт оркестра на сцене FESCO Hall. В программе прозвучат лучшие произведения, которые оркестр исполнял на протяжении 10 лет.

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ