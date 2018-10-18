На каких услугах зарабатывают владивостокцы Сервис объявлений «Юла» проанализировал предложения услуг в городе и узнал, какая сфера стала самой популярной среди самозанятых владивостокцев в III квартале 2018 года.

Больше всего предложений оказалось в категории «красота и здоровье». На нее пришлось 36 % всех объявлений. На втором месте приготовление еды на заказ с долей в 18 %. За ними – услуги ремонта и строительства, на которые пришлось 11 % от всех объявлений в приморской столице на «Юле».

Аналогичная статистика наблюдается и по спросу россиян. Так, тройка самых популярных поисковых запросов на «Юле» касалась сферы красоты и здоровья. Горожане интересовались возможностью получить такие услуги, как наращивание ресниц, маникюр и массаж. В рейтинг самого запрашиваемого сервиса также вошли грузоперевозки, ремонт квартир и изготовление тортов на заказ.

Отмечается, что в большинстве городов в стране топ-5 сфер услуг соответствует общероссийскому. Наибольшее количество предложений в сфере услуг размещали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска и Екатеринбурга.

Автор: Отдел новостей «В»