У кого самые большие зарплаты, подсчитали в крайстате Информацию о численности и оплате труда граждан, работающих в организациях, расположенных на территории Приморья, подсчитали в крайстате.

Всего, по данным ведомства на август этого года, в организациях края трудилось 549,7 тыс. человек, из которых только каждый четвертый работал в малом бизнесе. Среднемесячная заработная плата по краю, по предварительным данным, составила 39,5 тыс. рублей и по сравнению с августом 2017 года возросла на 11,5 %. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, оказалась выше августа 2017 года на 8,6 %.

Наибольшее число работников сосредоточено на предприятиях торговли, обрабатывающих производств и на транспортировке и хранении. В этих сферах народного хозяйства занято по 12 % работающих. Среднемесячная заработная плата в этих видах экономической деятельности за август значительно разнится – 27,5 тыс. рублей, 40,5 и 52,9 тыс. рублей соответственно.

Наиболее высокий уровень заработной платы в августе отмечен на предприятиях трубопроводного транспорта (в 2,7 раза выше среднекраевого уровня); воздушного транспорта (в 2,5); по производству автотранспортных средств (в 2,1); по организации и проведению азартных игр и заключению пари (в 2,1); морского грузового транспорта, в финансовых учреждениях (в 1,9 раза).

Значительно ниже среднекраевого уровня заработная плата в организациях по производству кожи и изделий из кожи, одежды, резиновых и пластмассовых изделий, мебели, в торговле, в гостиницах и ресторанах, профессиональной научной и технической деятельности.

Просроченная задолженность по выплате зарплаты (без субъектов малого предпринимательства) на 1 октября 2018 года составила 446,6 млн рублей, подсчитали в крайстате.

Автор: Отдел экономики «В»